ЕС готовит самые масштабные санкции против россии с начала войны, — Каллас Сегодня 10:23 — Мир

ЕС намерен значительно расширить санкции против россии в ближайшие месяцы.

Как заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас , уже этой осенью готовится самый масштабный пакет антироссийских санкций с начала войны, пишет Reuters

«Санкции ЕС уже дорого обошлись россии, лишив российскую военную машину более 1 триллиона евро (1,16 триллиона долларов), и к осени я выдвигаю самый масштабный санкционный пакет с начала войны», — заявила она.

Каллас отметила, что этот пакет увеличит общее количество российских субъектов, находящихся под санкциями, на треть.

«Давление должно продолжать расти до тех пор, пока Москва не закончит свою войну», — подчеркнула дипломат.

В то же время Каллас не стала вдаваться в подробности о сроках или деталях нового пакета санкций.

УНІАН По материалам:

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