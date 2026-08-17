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ЕС готовит самые масштабные санкции против россии с начала войны, — Каллас

Мир
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ЕС намерен значительно расширить санкции против россии в ближайшие месяцы.
Как заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, уже этой осенью готовится самый масштабный пакет антироссийских санкций с начала войны, пишет Reuters.
«Санкции ЕС уже дорого обошлись россии, лишив российскую военную машину более 1 триллиона евро (1,16 триллиона долларов), и к осени я выдвигаю самый масштабный санкционный пакет с начала войны», — заявила она.
Каллас отметила, что этот пакет увеличит общее количество российских субъектов, находящихся под санкциями, на треть.
«Давление должно продолжать расти до тех пор, пока Москва не закончит свою войну», — подчеркнула дипломат.
В то же время Каллас не стала вдаваться в подробности о сроках или деталях нового пакета санкций.
По материалам:
УНІАН
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