ЕС намерен значительно расширить санкции против россии в ближайшие месяцы.
Как заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, уже этой осенью готовится самый масштабный пакет антироссийских санкций с начала войны, пишет Reuters.
«Санкции ЕС уже дорого обошлись россии, лишив российскую военную машину более 1 триллиона евро (1,16 триллиона долларов), и к осени я выдвигаю самый масштабный санкционный пакет с начала войны», — заявила она.
Каллас отметила, что этот пакет увеличит общее количество российских субъектов, находящихся под санкциями, на треть.
«Давление должно продолжать расти до тех пор, пока Москва не закончит свою войну», — подчеркнула дипломат.
В то же время Каллас не стала вдаваться в подробности о сроках или деталях нового пакета санкций.