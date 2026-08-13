Если все украинцы в Польше не выйдут на работу, экономика остановится — заместитель министра ВД Польши Сегодня 14:03 — Личные финансы

Если все украинцы в Польше не выйдут на работу, экономика остановится — заместитель министра ВД Польши

Если бы все украинцы объединились и не пошли бы на работу, польская экономика остановилась бы за одну ночь, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик изданию Gość Wydarzeń.

Он также подверг критике план партии «Право и справедливость» (PiS) депортировать безработных украинских мужчин призывного возраста.

Заместитель председателя Министерства внутренних дел и администрации Польши отметил вклад украинцев в функционирование польской экономики.

Он подчеркнул, что в разных секторах экономики мы ежедневно встречаем работающих украинцев.

«Это пекарня, магазин скидок, строительство или транспорт», — перечислил он.

Украинцы на польском рынке труда

Дущик считает, что во многих случаях нехватка участия Украины ощущалась бы.

«Если бы не граждане Украины, мы бы ждали автобус 10 минут, а не пять. Ибо они восполняют пробелы на польском рынке труда. Поэтому определенная часть польской экономики зависит от беженцев войны с Украиной. В общем, это украинцы, которые живут в Польше, и нам нужно повторять это все чаще, потому что если бы у нас была такая ситуация, однажды, когда все украинцы объединятся и не пойдут на работу, польская экономика остановится», — сказал он.

Читайте также Украина и Польша на едином аграрном рынке ЕС: о вызовах перед фермерами

Он также подверг критике идею партии «Право и справедливость» (PiS) относительно депортации безработных мужчин призывного возраста из Украины.

В этом контексте в общественных обсуждениях появилась цифра в три тысячи человек. «Три тысячи — это небольшая бригада. Напомню, что в Украине мобилизовано 900 тысяч человек, потому это совсем не помощь. На самом же деле те, кто не работает в Польше, — это те, кто ухаживает за своими детьми-инвалидами, или те, кто получил ранения на передовой и проходит реабилитацию в Польше», — сказал он.

Что будет после окончания войны

На вопрос, начнут ли беженцы возвращаться в Украину после войны, Дущик ответил, что «это процесс, который мы наблюдали в других странах, его очень легко предсказать».

Читайте также Какие зарплаты в Польше и что на них влияет

«Случается, что те, кто заявляет: „Я остаюсь“, уезжают, потому что что-то происходит. А те, кто говорит: „Я скоро поеду, когда закончится война“, остаются. Конечно, эти тенденции меняются с каждым месяцем, потому что корни, заложенные в обществе, в этом случае в Польше, становятся глубже. Если кто отправляет своих детей в школу, они изучают польский язык, и если они активны на рынке труда, вероятность их возвращения в Украину без сильного импульса к возвращению очень низкая», — заявил он.

Он отметил, что «следует сравнить ситуацию страны ЕС со всеми ее преимуществами — Польши — и одновременно Украины, которая переживает большой кризис — даже после окончания войны».

Напомним, на сегодняшний день численность украинцев в Польше оценивают в около 1,8−1,9 млн человек.

Средний уровень занятости с учетом прибывших до 24 февраля 2022 года и прибывших в Польшу после начала полномасштабной войны превышает 80%, а учитывая работающих студентов этот показатель растет примерно до 95%.

Это самый высокий уровень занятости украинцев в ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.