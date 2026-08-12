Что влияет на размеры зарплаты в Польше: где самый высокий уровень Сегодня 16:00 — Личные финансы

Что влияет на размеры зарплаты в Польше: где самый высокий уровень

Средняя зарплата в Польше почти достигла 10 000 злотых, однако для половины работников этот показатель остается недостижимым.

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В феврале 2026 года половина людей получала не более 7690 злотых, тогда как средняя зарплата составляла 9966 злотых.

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Об этом свидетельствуют новые данные GUS, проанализированные аналитическим центром международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Как свидетельствует официальная статистика, в феврале средняя зарплата выросла на 6,4% по сравнению с февралем 2025 года. В то же время медианная зарплата за этот же период увеличилась на 7,3%.

Распределение зарплат остается неравномерным

Около 40% работников получали не более 6802 злотых, тогда как для вхождения до 30% наиболее высокооплачиваемых работников необходимо было получать не менее 10257 злотых. Верхние 10% зарабатывали от 17 111 злотых.

«Мы видим, что польский рынок труда становится все более сегментированным. Средняя зарплата почти 10 тыс. злотых может создавать впечатление, что именно такой уровень дохода типичен для польского работника. На самом деле половина людей зарабатывает гораздо меньше. Для работодателя это означает, что ориентироваться на одну общую цифру недостаточно. Уровень оплаты труда все больше зависит от конкретной отрасли, масштаба бизнеса, дефицитности профессии и квалификации работника», — рассказывает Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

Что влияет на уровень зарплат

Одним из главных факторов, влияющих на уровень зарплат в Польше, остается сектор экономики.

Самые высокие доходы в феврале этого года сконцентрировались в добывающей промышленности, где даже медианная зарплата составляла 13 794 злотых. В добыче каменного и бурого угля половина работников получала не менее 16 897 злотых.

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Где высокие доходы

Высокие доходы также концентрируются в цифровой сфере. В видах деятельности, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и управлением веб-страницами, средняя зарплата достигла 18 940 злотых, а медиа — 14 745 злотых.

Где получают меньше всего

На другом конце рынка оказались виды деятельности с низкой стоимостью труда и большей доступностью персонала. В частности, самая низкая средняя зарплата была зафиксирована в детективных и охранных услугах — 5547 злотых.

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«Различие между такими секторами объясняется не только уровнем квалификации. Там, где бизнес конкурирует за ограниченное количество специалистов, работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать людей или привлечь новых работников. В то же время, в сегментах с большим количеством потенциальных кандидатов возможности для быстрого роста оплаты труда значительно меньше», — объясняет Кириченко.

В компаниях и учреждениях с численностью до девяти работников медиальная зарплата в феврале составила 4806 злотых брутто — ровно на уровне минимальной зарплаты, установленной в Польше на 2026 год. В крупнейших организациях, где работают более тысячи человек, медианная зарплата достигла уже 9146,18 злотых.

Средняя зарплата также показывает значительный разрыв по размеру работодателя

В самых маленьких организациях с численностью до пяти работников она составляла 6057 злотых, тогда как в компаниях и учреждениях с более чем тысячей работников — 11801 злотых.

По мнению аналитиков Gremi Personal, подобная разница частично объясняется структурой крупных компаний. Именно в крупных организациях чаще концентрируются управленческие, технические, финансовые и другие специализированные должности с более высокой оплатой труда.

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В то же время небольшой бизнес чаще работает в секторах, где доля операционных профессий выше, а маржинальность бизнеса ограничивает возможности для повышения зарплат.

Возраст работников

Важным фактором уровня дохода остается в Польше возраст работника.

По данным GUS, самая низкая средняя зарплата в феврале была у работников в возрасте до 25 лет — 6622 злотых.

Наивысшая же она была среди работников старше 65 лет — 11112 злотых.

По медианному показателю лидировала группа 45−54 года — 8109 злотых.

Где повышают зарплаты

В 2026 году работодатели все реже участвуют в общей «зарплатной гонке» и более избирательно повышают оплату труда. Быстрее всего зарплаты растут в тех секторах, где одновременно растет спрос на продукцию или услуги и сохраняется дефицит работников.

Один из самых ярких примеров — логистика, где зарплаты в мае выросли на 8,1% в годовом исчислении (высший показатель среди основных секторов экономики).

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