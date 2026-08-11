Базовая социальная помощь в Польше: кто может получить и какие суммы выплачивают Сегодня 17:04 — Мир

Польские злотые

В большинстве стран Европы оставшиеся без достаточного дохода люди могут рассчитывать на базовую социальную поддержку от государства. Однако условия и размер таких выплат отличаются. Со ссылкой на материал Finance.ua рассказываем, как работает система базового социального обеспечения в Польше, кто имеет право на помощь и на какие суммы можно рассчитывать в 2026 году.

Какие виды базовой помощи действуют в Польше

По данным Евростата, в Польше сейчас проживает более 967 тыс. украинских беженцев.

В отличие от других стран Европы, в Польше нет единой программы гарантированного минимального дохода. Система социальной защиты состоит из нескольких видов помощи.

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Основная zasiłek stały — постоянная социальная помощь. Ее могут получать совершеннолетние люди, которые из-за возраста или полной потере трудоспособности не могут самостоятельно обеспечивать себя.

В 2026 году на выплату могут претендовать:

лица, проживающие сами и достигшие пенсионного возраста или полностью нетрудоспособные;

люди, проживающие в семье и отвечающие требованиям по доходу.

Размер пособия определяется индивидуально в зависимости от доходов заявителя. Максимальная сумма составляет 1229 злотых в месяц, минимальная — 100 злотых.

Для получения выплаты месячный доход не должен превышать:

1010 злотых — для человека, проживающего сама;

823 злотых — на каждого члена семьи.

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Какую еще поддержку можно получить

Кроме постоянной помощи в Польше действуют и другие программы социальной поддержки.

В частности, zasiłek okresowy — это временная помощь для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, например из-за длительной болезни или инвалидности. Она также назначается с учетом доходов заявителя или семьи. Минимальный размер такой выплаты составляет 20 злотых в месяц.

Также можно получить zasiłek celowy — целевую помощь на конкретные нужды, в частности, приобретение лекарств, продуктов, горючего или оплату других неотложных расходов. Отдельно предусмотрена поддержка оплаты жилья и коммунальных услуг, если семья отвечает установленным критериям.

Иностранцы также могут пользоваться польской системой социальной помощи, но только при законном пребывании в стране и наличия соответствующего права на социальную защиту. Для граждан Украины порядок получения выплат определяется специальным законом, поэтому право на помощь зависит от миграционного статуса и конкретной ситуации.

Подробнее о базовой социальной помощи других стран читайте в статье по ссылке.

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