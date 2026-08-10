Бывшие чиновники трех стран призвали передать активы россии новой структуре ЕС Сегодня 16:34 — Мир

Замороженные активы россии

Бывшие чиновники Германии, Франции и США призвали передать замороженные активы россии из бельгийского депозитария Euroclear под управление новой структуры ЕС. По их мнению, это поможет устранить опасения Бельгии по поводу возможных последствий такого решения и усилить позиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Почему Бельгия отказалась передавать активы россии

Как пишет издание, в конце 2025 года Бельгия отказалась передавать Украине замороженные российские активы на сумму 210 млрд евро. Это произошло после того, как Москва предупредила о последствиях в случае использования средств.

Европейский Союз согласовал для Украины кредит на 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Проценты по этому кредиту финансируются за счет граждан ЕС.

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Теперь три бывших политика объединили усилия и призвали пересмотреть подход к замороженным активам. Речь идет о:

Аннегрет Крамп-Карренбауэр — бывшей лидеру ХДС и министре обороны Германии;

Натали Луазо — бывшей министре по европейским делам Франции;

Далипе Сингхе — бывшем заместителе советника по национальной безопасности США и эксперте по санкциям во времена президентства Джо Байдена.

Все трое считают, что опасения Бельгии по поводу возможных последствий использования российских активов можно устранить.

«Европейский Союз должен немедленно передать замороженные средства Центрального банка россии новому администратору ЕС. Тогда Бельгии больше не придется бояться „российского принуждения“», — говорится в заявлении.

Почему предлагают передать активы новой структуре ЕС

Как пишет FAZ, бывшие чиновники приводят несколько аргументов в пользу передачи активов под контроль новой структуры ЕС.

Во-первых, они считают, что сейчас есть «окно возможностей». По их мнению, война россии против Украины зашла в тупик, российские НПЗ подвергаются атакам, а Виктор Орбан, которого они называют «троянским конем Москвы в ЕС», остался в прошлом.

Во-вторых, бывшие чиновники считают, что использование замороженных средств усилит переговорную позицию Украины.

«Если ЕС сейчас передаст российские активы Киеву, путин поймет, что продолжать так же, пока у Украины и ее союзников не закончатся деньги, безнадежно. Это может повысить его готовность согласиться на прекращение огня», — объясняет Крамп-Карренбауэр.

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Третьим аргументом является риск ухудшения положения Украины в случае бездействия. В частности, в 2027 году помощь на 90 млрд евро исчерпается, после чего, по мнению бывших чиновников, путин окажется в более сильной позиции.

Четвертым фактором называют будущие президентские выборы во Франции. Бывшие чиновники отмечают, что «окно возможностей» может снова закрыться, если выборы в следующем году «приведут к появлению лидеров, которые менее благосклонно относятся к Украине».

В этом контексте они упоминают Марин Ле Пен, которая может изменить Эммануэля Макрона.

«Существует опасность того, что Франция может перестать быть одним из важнейших союзников Украины после Макрона», — сказала Крамп-Карренбауэр.

Активы важны для США

Еще одним фактором бывшие чиновники называют позицию США и президента Дональда Трампа. Речь идет о неофициальном «мирном плане» из 28 пунктов, который, вероятно, был согласован переговорщиками осенью 2025 года.

В 14-м пункте, по данным материала, отмечалось, что 100 млрд евро из замороженных активов должны быть инвестированы в восстановление Украины под американским руководством, при этом 50% прибыли должны получить США. Другая часть средств должна была быть направлена ​​на российско-американские «проекты».

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«Некоторые говорят, что Трамп хочет использовать эти деньги для финансирования соглашений между Америкой и россией. Если же, с другой стороны, ЕС возьмет их под свой контроль сейчас, то они будут защищены от доступа путина или Трампа», — пояснила Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, в таком случае европейцы и украинцы окажутся в более сильной позиции на будущих мирных переговорах.

Еще одним фактором является позиция Германии. По мнению бывших чиновников, если Европа будет обеспечивать оборону Украины за счет российских активов, а не собственных ресурсов, это может ослабить аргумент ультраправой партии «Альтернатива для Германии» о том, что немецкие налогоплательщики должны финансировать войну, которая якобы их не касается.

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