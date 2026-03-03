Центробанк россии подал иск в суд ЕС из-за заморозки активов
Центральный банк россии подал иск в Общий суд Европейского Союза в Люксембурге из-за бессрочной заморозки активов, заблокированных в Европе после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Иск касается регламента Совета ЕС от 12 декабря 2025 года, которым была продлена заморозка российских суверенных активов.
В заявлении Центробанк россии утверждает, что решение ЕС нарушает «базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков», гарантированные международным правом.
Центробанк рф указывает, что регламент блокирует любые переводы активов на неограниченный срок и лишает его возможности защищать свои права в судах, в частности, выполнять судебные решения или арбитражные вердикты, связанные с этими активами.
Также регулятор заявляет о нарушении процедур ЕС, поскольку регламент был принят большинством голосов, а не единогласно.
После публикации регламента ЕС российский центробанк заявил о возможности требовать компенсацию в местных судах от европейских финансовых учреждений в случае использования замороженных активов для поддержки Украины.
Объем замороженных активов
В декабре страны-члены ЕС согласовали продление заморозки примерно 210 млрд евро (около 246 млрд долларов) российских суверенных активов, находящихся в блоке с февраля 2022 года.
ЕС заблокировал активы до тех пор, пока россия не завершит войну против Украины и не компенсирует нанесенный ущерб.
Большая часть средств хранится в международном депозитарии Euroclear. Правительство Бельгии ранее выступало против инициатив по использованию этих активов для обеспечения кредита в поддержку Украины.
Напомним, 24 февраля президент Европейского парламента Роберт Мецол подписал европейский кредит для Украины на 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Финансирование планируется использовать для:
- обеспечение непрерывного предоставления основных государственных услуг;
- поддержки оборонного сектора Украины;
- усиление общей безопасности и свободы;
- достижение долгосрочного мира;
- закрепление будущего Украины в Европе.
Поделиться новостью
Также по теме
Центробанк россии подал иск в суд ЕС из-за заморозки активов
НБУ назвал ТОП-5 важных платежных систем в Украине
Критические предприятия смогут иметь свои группы ПВО
Экс-член Совета НБУ объяснил, почему евро не заменит в Украине доллар
Киевщина получила 282 тонны дизельного топлива от Польши
Правительство выделило 16 миллиардов на пассажирские железнодорожные перевозки