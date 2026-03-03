0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Центробанк россии подал иск в суд ЕС из-за заморозки активов

1
россия обратилась в Общий суд ЕС в Люксембурге
россия обратилась в Общий суд ЕС в Люксембурге
Центральный банк россии подал иск в Общий суд Европейского Союза в Люксембурге из-за бессрочной заморозки активов, заблокированных в Европе после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление российского регулятора.
Иск касается регламента Совета ЕС от 12 декабря 2025 года, которым была продлена заморозка российских суверенных активов.
В заявлении Центробанк россии утверждает, что решение ЕС нарушает «базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков», гарантированные международным правом.
Читайте также
Центробанк рф указывает, что регламент блокирует любые переводы активов на неограниченный срок и лишает его возможности защищать свои права в судах, в частности, выполнять судебные решения или арбитражные вердикты, связанные с этими активами.
Также регулятор заявляет о нарушении процедур ЕС, поскольку регламент был принят большинством голосов, а не единогласно.
После публикации регламента ЕС российский центробанк заявил о возможности требовать компенсацию в местных судах от европейских финансовых учреждений в случае использования замороженных активов для поддержки Украины.

Объем замороженных активов

В декабре страны-члены ЕС согласовали продление заморозки примерно 210 млрд евро (около 246 млрд долларов) российских суверенных активов, находящихся в блоке с февраля 2022 года.
ЕС заблокировал активы до тех пор, пока россия не завершит войну против Украины и не компенсирует нанесенный ущерб.
Большая часть средств хранится в международном депозитарии Euroclear. Правительство Бельгии ранее выступало против инициатив по использованию этих активов для обеспечения кредита в поддержку Украины.
Напомним, 24 февраля президент Европейского парламента Роберт Мецол подписал европейский кредит для Украины на 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Финансирование планируется использовать для:
  • обеспечение непрерывного предоставления основных государственных услуг;
  • поддержки оборонного сектора Украины;
  • усиление общей безопасности и свободы;
  • достижение долгосрочного мира;
  • закрепление будущего Украины в Европе.
По материалам:
Finance.ua
россияЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems