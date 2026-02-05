0 800 307 555
Euroclear перечислит Украине 1,4 млрд евро доходов от замороженных активов рф

41
Финансовая группа Euroclear объявила, что в начале 2026 года перечислит в бюджет поддержки Украины 1,4 млрд евро доходов, полученных от замороженных активов, связанных с россией.
Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2025 год.

Что известно

В документе отмечается, что в июле 2025 года Euroclear уже перечислила €1,6 млрд в европейский фонд для Украины как часть «сверхдоходного взноса», установленного европейскими правилами. Дополнительный платеж в размере €1,4 млрд ожидается в начале 2026 года.
Доходы, от которых формируются эти взносы, исходят из процентов по замороженным российским активам, находящимся на балансе Euroclear, и используются для поддержания финансовой устойчивости Украины в сложных условиях войны.
Добавим, что Euroclear — крупная европейская финансовая компания, которая хранит и обслуживает ценные бумаги (облигации, акции, инвестиционные фонды) для банков, государств и инвесторов по всему миру.
Euroclear отметила свое обязательство выполнять международные санкции и сотрудничать с европейскими институтами по преобразованию таких доходов в помощь Украине.

Привлечение средств для Украины

Ранее мы сообщали, что в Еврокомиссии представили два варианта финансирования Украины в 2026—2027 годах:
  • предоставить ссуду от ЕС, которая будет опираться на бюджет ЕС («запас»);
  • репарационный кредит, по которому можно будет занимать остатки наличных денег в финансовых учреждениях ЕС, которые хранят «замороженные» активы Центробанка россии.
Также мы писали, что Министерство финансов Украины предусматривает, что дефицит государственного бюджета на 2026 год будет составлять 45 млрд долларов.
По материалам:
УНН
Деньги
Payment systems