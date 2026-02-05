Euroclear перечислит Украине 1,4 млрд евро доходов от замороженных активов рф Сегодня 09:13

Euroclear предоставит Украине часть доходов от замороженных активов россии

Финансовая группа Euroclear объявила, что в начале 2026 года перечислит в бюджет поддержки Украины 1,4 млрд евро доходов, полученных от замороженных активов, связанных с россией.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2025 год.

Что известно

В документе отмечается, что в июле 2025 года Euroclear уже перечислила €1,6 млрд в европейский фонд для Украины как часть «сверхдоходного взноса», установленного европейскими правилами. Дополнительный платеж в размере €1,4 млрд ожидается в начале 2026 года.

Доходы, от которых формируются эти взносы, исходят из процентов по замороженным российским активам, находящимся на балансе Euroclear, и используются для поддержания финансовой устойчивости Украины в сложных условиях войны.

Добавим, что Euroclear — крупная европейская финансовая компания, которая хранит и обслуживает ценные бумаги (облигации, акции, инвестиционные фонды) для банков, государств и инвесторов по всему миру.

Euroclear отметила свое обязательство выполнять международные санкции и сотрудничать с европейскими институтами по преобразованию таких доходов в помощь Украине.

Ранее мы сообщали , что в Еврокомиссии представили два варианта финансирования Украины в 2026—2027 годах:

предоставить ссуду от ЕС, которая будет опираться на бюджет ЕС («запас»);

репарационный кредит, по которому можно будет занимать остатки наличных денег в финансовых учреждениях ЕС, которые хранят «замороженные» активы Центробанка россии.

Также мы писали , что Министерство финансов Украины предусматривает, что дефицит государственного бюджета на 2026 год будет составлять 45 млрд долларов.

