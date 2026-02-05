Выдержит ли связь блэкаут — ответы операторов и энергетиков
россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому обеспечение стабильной мобильной связи остается одним из ключевых приоритетов.
Руководители Киевстара, Vodafone и lifecell, а также представители ДТЭК рассказали о текущем состоянии подготовки сетей: сколько времени базовые станции могут работать без света, почему исчезает мобильный интернет и возможен ли полный блэкаут.
Сколько времени сети работают автономно
Мобильные операторы провели масштабную модернизацию инфраструктуры. Основной акцент сделан на замене устаревших свинцовых аккумуляторов на современные литиевые, которые быстрее заряжаются и ресурс их работы больше:
- Vodafone Украина: 95% базовых станций оборудованы новыми батареями, обеспечивающими до 10 часов автономной работы в обычном режиме;
- lifecell: более 94% сети способны работать автономно до 10 часов при полном заряде;
- Киевстар: базовые станции могут работать до 10 часов без электроэнергии.
Отмечается, что 10 часов — это показатель при нормальных условиях. В реальности время работы зависит от нагрузки на сеть, температуры воздуха и времени подзарядки между отключениями.
Почему мобильный интернет исчезает быстрее, чем звонки
При обесточениях значительное количество абонентов одновременно переходит на мобильный интернет, что приводит к перегрузке базовых станций. В таких условиях телефон может показывать наличие сигнала, однако оборудование не успевает обрабатывать трафик.
Голосовые звонки и SMS имеют самый высокий приоритет, поскольку являются критическими для вызова экстренных служб и базовой связи. Мобильный интернет, особенно в стандарте 4G, значительно более энергоемкий и быстрее истощает аккумуляторы оборудования.
Нагрузка и холод как основные факторы риска
Резкий рост потребления трафика существенно сокращает время работы даже самых мощных аккумуляторов. Когда в домах исчезает Wi-Fi, пользователи массово переходят на мобильный интернет и операторы фиксируют увеличение нагрузки в 3−4 раза.
Дополнительное давление на сети создает национальный роуминг: абоненты, теряющие сигнал родного оператора, подключаются к другим сетям.
Ситуацию затрудняют частые и длительные отключения электроэнергии, при которых аккумуляторы не успевают полностью заряжаться, а также низкие температуры, снижающие их эффективность.
Возможен ли полный блэкаут
В ДТЭК оценивают состояние энергосистемы как сложное, но контролируемое. Система работает в условиях постоянных повреждений, однако энергетики отработали механизмы быстрого реагирования, координации бригад и использования резервных схем питания.
Риск длительных обесточений напрямую зависит от масштабов и точности новых атак. На данный момент энергосистема способна работать в режиме длительной военной нагрузки, обеспечивая первоочередное питание объектов критической инфраструктуры.
Государственная поддержка устойчивости сетей
Закреплены требования к автономности мобильных сетей. Сегодня 100% базовых станций обеспечены аккумуляторами с минимальным временем работы до 6 часов, а более 30% станций дополнительно оборудованы генераторами, способными поддерживать работу более трех суток.
Также введен механизм объединения ресурсов: общины могут при необходимости подпитывать базовые станции от генераторов коммунальных предприятий.
Операторы призывают абонентов при отключении электроэнергии соблюдать простые рекомендации, чтобы сети могли работать дольше:
- избегать просмотра видео, видеозвонков и загрузки больших файлов;
- отдавать предпочтение текстовым сообщениям и обычным голосовым звонкам;
- по возможности пользоваться домашним Интернетом.
Для стабильного доступа в интернет во время длительных обесточений провайдеры рекомендуют технологию xPON (оптоволокно). При подключении к xPON и питанию роутера и ONU-терминала от павербанка интернет может работать до 72 часов без электроэнергии. Использование Wi-Fi уменьшает нагрузку на мобильные сети и помогает сохранить связь.
