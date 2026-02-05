Ситуация в энергетике: Шмыгаль дал неутешительный прогноз Сегодня 10:23 — Энергетика

Как сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, ситуация в энергетике остается очень сложной.

«К сожалению, есть риск, что отключение графиков может ухудшиться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще останется значительным», — сказал он.

Восстановительные работы продолжаются по всем регионам. В Киеве работают более 230 бригад. Также уже присоединили 40 ремонтных бригад «Нафтогаза».

«В домах, где возобновление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки. Усиливаем работу со всеми партнерами по производству энергетического оборудования. Уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина прошла эту зиму», — написал он.

Ранее говорилось, что по состоянию на 4 февраля в Киеве без тепла оставались более 1100 многоэтажек. Таким образом, ситуация со вчерашнего дня так и не изменилась. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Самая сложная ситуация в Киеве и области, Харькове и области, на Сумщине, Полтавщине.

