Сколько наличных нужно иметь про запас во время блэкаутов
Украинцы живут в крайне сложных условиях — без стабильного света, тепла и привычного доступа к базовым сервисам. В таких реалиях даже привычные финансовые операции могут стать проблемой, поэтому вопрос наличных денег снова выходит на первый план. В Центре стратегических коммуникаций рассказали, сколько наличных денег нужно иметь на всякий случай во время блэкаутов.
Почему стоит иметь запас наличных денег
Из-за отключения электроэнергии часть банкоматов может не работать, а у остающихся доступными деньги быстро заканчиваются из-за повышенного спроса. Кроме того, без света и связи часто невозможно рассчитаться банковской картой.
Именно поэтому украинцев призывают заранее позаботиться о запасе наличных денег, чтобы иметь финансовую «подушку» на случай длительных перебоев.
Сколько наличных нужно иметь про запас
- В Центре стратегических коммуникаций советуют рассчитывать сумму так, чтобы ее хватило на все базовые расходы как минимум на 7−14 дней.
- Речь идет о деньгах на еду, воду, лекарства, горючее и другие первоочередные потребности.
Зачем наличные во время блэкаутов
Запас наличных денег может потребоваться в таких ситуациях:
- если банкоматы не работают из-за отсутствия электричества;
- когда в банкоматах заканчиваются деньги или действуют жесткие лимиты на снятие;
- для покупки товаров первой необходимости — независимо от состояния банковской системы.
С наличными можно рассчитаться за еду, воду, лекарства или горючее даже тогда, когда электронные платежи недоступны.
Эксперты также советуют иметь купюры разного номинала. В кризисных условиях это особенно важно, ведь:
- у продавцов может не быть остальных крупных банкнот;
- мелкие покупки проще оплачивать небольшими купюрами;
- расходы легче контролировать и точнее планировать бюджет.
Такой подход поможет избежать лишних затруднений и сохранить финансовую гибкость даже в самых сложных условиях.
