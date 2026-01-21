0 800 307 555
Сколько наличных нужно иметь про запас во время блэкаутов

Украинцам советуют иметь запас наличных для расчетов при отключениях света
Украинцы живут в крайне сложных условиях — без стабильного света, тепла и привычного доступа к базовым сервисам. В таких реалиях даже привычные финансовые операции могут стать проблемой, поэтому вопрос наличных денег снова выходит на первый план. В Центре стратегических коммуникаций рассказали, сколько наличных денег нужно иметь на всякий случай во время блэкаутов.

Почему стоит иметь запас наличных денег

Из-за отключения электроэнергии часть банкоматов может не работать, а у остающихся доступными деньги быстро заканчиваются из-за повышенного спроса. Кроме того, без света и связи часто невозможно рассчитаться банковской картой.
Именно поэтому украинцев призывают заранее позаботиться о запасе наличных денег, чтобы иметь финансовую «подушку» на случай длительных перебоев.

Сколько наличных нужно иметь про запас

  • В Центре стратегических коммуникаций советуют рассчитывать сумму так, чтобы ее хватило на все базовые расходы как минимум на 7−14 дней.
  • Речь идет о деньгах на еду, воду, лекарства, горючее и другие первоочередные потребности.

Зачем наличные во время блэкаутов

Запас наличных денег может потребоваться в таких ситуациях:
  • если банкоматы не работают из-за отсутствия электричества;
  • когда в банкоматах заканчиваются деньги или действуют жесткие лимиты на снятие;
  • для покупки товаров первой необходимости — независимо от состояния банковской системы.
С наличными можно рассчитаться за еду, воду, лекарства или горючее даже тогда, когда электронные платежи недоступны.
Эксперты также советуют иметь купюры разного номинала. В кризисных условиях это особенно важно, ведь:
  • у продавцов может не быть остальных крупных банкнот;
  • мелкие покупки проще оплачивать небольшими купюрами;
  • расходы легче контролировать и точнее планировать бюджет.
Такой подход поможет избежать лишних затруднений и сохранить финансовую гибкость даже в самых сложных условиях.
