Спрос на наличную валюту упал до минимума с начала войны, — НБУ
Украинцы стали реже покупать наличную валюту. Отток наличной валюты вне банков во ІІ-ІІІ кварталах был самым низким за период полномасштабной войны.
Об этом свидетельствует отчет Национального банка о финансовой стабильности.
Как отмечают в регуляторе, это объясняется устойчивыми курсовыми ожиданиями и снижением спроса населения на иностранную валюту.
В Нацбанке предположили, что годовые показатели также будут самыми низкими за период военного положения, даже несмотря на традиционный рост спроса на валюту в конце года.
Справка Finance.ua:
- Сергей Мамедов прогнозирует, что в 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43−45 грн, а евро — в пределах 50−52 грн. Таким образом, по сравнению со средними показателями 2025 г. официальный курс доллара может вырасти в среднем на 2−7%.
- По мнению экономиста Несходовского, до конца 2025 года стоимость доллара будет держаться на уровне около 42 гривен. Курс евро будет колебаться от 49 до 50 гривен.
- Аналитики Dragon Capital прогнозируют, курс в следующем году не превысит 43 грн/$. В 2026 году возможно незначительное ослабление гривны. Ожидается, что год завершится на уровне 44 грн/$.
Поделиться новостью
Также по теме
Спрос на наличную валюту упал до минимума с начала войны, — НБУ
Что будет с курсом гривны и ВВП — консенсус прогноз Минэкономики
Какой курс евро и доллара сейчас предлагают банки и обменники
Легкий рост: что будет с курсом доллара до конца недели
Инвесторы прогнозируют новое ослабление доллара в 2026 году — Reuters
Продажа валюты НБУ приблизилась к рекордному уровню в этом году — аналитики