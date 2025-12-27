Спрос на наличную валюту упал до минимума с начала войны, — НБУ Сегодня 08:14 — Валюта

Спрос на наличную валюту упал до минимума с начала войны, — НБУ

Украинцы стали реже покупать наличную валюту. Отток наличной валюты вне банков во ІІ-ІІІ кварталах был самым низким за период полномасштабной войны.

Об этом свидетельствует отчет Национального банка о финансовой стабильности.

Как отмечают в регуляторе, это объясняется устойчивыми курсовыми ожиданиями и снижением спроса населения на иностранную валюту.

В Нацбанке предположили, что годовые показатели также будут самыми низкими за период военного положения, даже несмотря на традиционный рост спроса на валюту в конце года.

Справка Finance.ua:

Сергей Мамедов прогнозирует, что в 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43−45 грн, а евро — в пределах 50−52 грн. Таким образом, по сравнению со средними показателями 2025 г. официальный курс доллара может вырасти в среднем на 2−7%.

По мнению экономиста Несходовского, до конца 2025 года стоимость доллара будет держаться на уровне около 42 гривен. Курс евро будет колебаться от 49 до 50 гривен.

Аналитики Dragon Capital прогнозируют, курс в следующем году не превысит 43 грн/$. В 2026 году возможно незначительное ослабление гривны. Ожидается, что год завершится на уровне 44 грн/$.

