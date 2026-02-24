Регулятор сдерживает девальвацию гривны — аналитики
Национальный банк Украины на прошлой неделе допустил незначительное ослабление гривны, несмотря на сокращение дефицита валюты на рынке и уменьшение объемов интервенций.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
Динамика курса
В прошлую среду НБУ ослабил официальный курс гривны до 43,29 грн за доллар США, однако затем остановил тренд и завершил неделю ослаблением всего лишь до 43.27 грн/$, или на 0.4%.
По данным аналитиков, ослабление произошло на фоне уменьшения спроса на иностранную валюту. Дефицит валюты на межбанковском рынке сократился почти на четверть по сравнению с предыдущей неделей до 383 млн. долларов.
Объем валютных интервенций НБУ снизился на 9% до 661 млн долларов. Это несколько превышает средненедельный показатель интервенций.
Оценка ICU
В ICU отмечают, что после ослабления гривны в декабре-январе Национальный банк на данный момент не демонстрирует готовность к дальнейшей девальвации. В то же время, регулятор уже несколько недель удерживает курс от существенных колебаний.
Аналитики предполагают, что такая динамика может сохраняться, пока НБУ не стабилизирует объемы интервенций на уровне около 600 млн долларов в неделю.
В то же время, ICU сохраняет прогноз постепенного ослабления гривны до 45 грн за доллар США в конце года.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что аналитики компании ICU пересмотрели свой прогноз и ожидают, что к концу года курс доллара может вырасти до 45 грн, вместо 44.3 грн/$.
