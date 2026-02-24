0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Регулятор сдерживает девальвацию гривны — аналитики

Валюта
147
ICU сохраняет прогноз постепенного ослабления гривны до 45 грн за доллар США в конце года
ICU сохраняет прогноз постепенного ослабления гривны до 45 грн за доллар США в конце года
Национальный банк Украины на прошлой неделе допустил незначительное ослабление гривны, несмотря на сокращение дефицита валюты на рынке и уменьшение объемов интервенций.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Динамика курса

В прошлую среду НБУ ослабил официальный курс гривны до 43,29 грн за доллар США, однако затем остановил тренд и завершил неделю ослаблением всего лишь до 43.27 грн/$, или на 0.4%.
НБУ ослабил официальный курс гривны до 43.27 грн/$
НБУ ослабил официальный курс гривны до 43.27 грн/$, icu.ua
По данным аналитиков, ослабление произошло на фоне уменьшения спроса на иностранную валюту. Дефицит валюты на межбанковском рынке сократился почти на четверть по сравнению с предыдущей неделей до 383 млн. долларов.
Объем валютных интервенций НБУ снизился на 9% до 661 млн долларов. Это несколько превышает средненедельный показатель интервенций.
Объем валютных интервенций НБУ снизился на 9%
Объем валютных интервенций НБУ снизился на 9%, icu.ua

Оценка ICU

В ICU отмечают, что после ослабления гривны в декабре-январе Национальный банк на данный момент не демонстрирует готовность к дальнейшей девальвации. В то же время, регулятор уже несколько недель удерживает курс от существенных колебаний.
Аналитики предполагают, что такая динамика может сохраняться, пока НБУ не стабилизирует объемы интервенций на уровне около 600 млн долларов в неделю.
В то же время, ICU сохраняет прогноз постепенного ослабления гривны до 45 грн за доллар США в конце года.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что аналитики компании ICU пересмотрели свой прогноз и ожидают, что к концу года курс доллара может вырасти до 45 грн, вместо 44.3 грн/$.
🧐Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаКурс валютВалютный рынок
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems