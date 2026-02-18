Официальный курс гривны к евро ослаб до исторического минимума Сегодня 16:15 — Валюта

С начала года официальный курс гривны к евро ослаб почти на 2,9%, или на 1 грн 46 коп.

Национальный банк Украины установил на 19 февраля 2026 года официальный курс гривны к евро на уровне 51,2577 грн за евро. Показатель снизился почти на 9 копеек в сутки и обновил исторический минимум.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Предыдущий исторический минимум был зафиксирован 11 февраля 2026 — 51,2517 грн за евро.

С начала года официальный курс гривны к евро ослаб почти на 2,9%, или на 1 грн 46 коп.

В то же время, официальный курс гривны к доллару США за сутки снизился на 3 копейки до 43,2920 грн за доллар.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в январе курс евро в Украине достиг исторического максимума. Перед началом полномасштабного вторжения россии, в январе 2022 года, среднемесячный курс евро, по данным НБУ, составил 31,67 грн/евро. В январе 2023 года среднемесячный курс евро вырос до 39,34 грн. В конце 2024 года среднемесячный курс несколько снизился до 43,73 грн/евро. В декабре 2025 года среднемесячный курс достиг 49,42 грн/евро, что стало самым высоким показателем за весь 2025 год.

В январе 2026 года мы писали , что курс евро поднялся чуть выше $1,20, достигнув самого высокого уровня с 2021 года. Это сигнал восстановления позиций европейской валюты на фоне ослабления доллара и изменений глобальных экономических настроений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.