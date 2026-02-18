0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Официальный курс гривны к евро ослаб до исторического минимума

Валюта
6
С начала года официальный курс гривны к евро ослаб почти на 2,9%, или на 1 грн 46 коп.
С начала года официальный курс гривны к евро ослаб почти на 2,9%, или на 1 грн 46 коп.
Национальный банк Украины установил на 19 февраля 2026 года официальный курс гривны к евро на уровне 51,2577 грн за евро. Показатель снизился почти на 9 копеек в сутки и обновил исторический минимум.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Предыдущий исторический минимум был зафиксирован 11 февраля 2026 — 51,2517 грн за евро.
С начала года официальный курс гривны к евро ослаб почти на 2,9%, или на 1 грн 46 коп.
В то же время, официальный курс гривны к доллару США за сутки снизился на 3 копейки до 43,2920 грн за доллар.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в январе курс евро в Украине достиг исторического максимума. Перед началом полномасштабного вторжения россии, в январе 2022 года, среднемесячный курс евро, по данным НБУ, составил 31,67 грн/евро. В январе 2023 года среднемесячный курс евро вырос до 39,34 грн. В конце 2024 года среднемесячный курс несколько снизился до 43,73 грн/евро. В декабре 2025 года среднемесячный курс достиг 49,42 грн/евро, что стало самым высоким показателем за весь 2025 год.
В январе 2026 года мы писали, что курс евро поднялся чуть выше $1,20, достигнув самого высокого уровня с 2021 года. Это сигнал восстановления позиций европейской валюты на фоне ослабления доллара и изменений глобальных экономических настроений.
По материалам:
Finance.ua
ЕвроКурс евро
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems