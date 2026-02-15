Аналитик спрогнозировал, чего ожидать от курса доллара до конца года
Доллар США на мировом рынке испытывает значительные колебания. Однако в нынешних условиях это не влияет на курс гривны. При этом в этом году Нацбанк, вероятно, применит управляемое ослабление национальной валюты.
Об этом рассказал Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU, в комментарии «УНИАН».
Чего ждать от курса доллара в 2026 году
«Волатильность доллара США на мировых финансовых рынках не влияет на курс гривны. В тяжелых условиях войны, огромного внешнего дефицита, жестких регуляторных ограничений и полной зависимости украинской экономики от международной финансовой помощи ключевая роль в динамике курса гривны принадлежит Национальному банку Украины», — сказал он.
По словам Мартыненко, в течение 2025 года благодаря интервенциям НБУ на валютном рынке курс гривны оставался стабильным и за год почти не изменился, завершив декабрь на отметке 42,4 грн/долл. по сравнению с 42 грн/долл. в начале года.
В этом же году, как прогнозирует аналитик, усиливается вероятность того, что НБУ применит управляемое ослабление гривны.
«Для этого существует достаточно предпосылок. Во-первых, существенное замедление инфляции позволяет определенное удорожание импорта за счет курса. Во-вторых, значительный рост внешнеторгового дефицита требует сокращения потребления импортных товаров, чего можно достичь, немного ослабив гривну», — сказал Мартыненко.
Кроме того, более слабый курс гривны позволит правительству обменивать международную помощь на больший гривневый эквивалент.
К тому же, как отметил эксперт, возможности Украины получать помощь — особенно сейчас — далеко не безграничны, поэтому у НБУ есть все основания становиться более бережливыми по отношению к своим резервам.
В то же время этих резервов предостаточно для того, чтобы делать ослабление валютного курса контролируемым и умеренным, и таким образом не навредить привлекательности внутренних долговых заимствований правительства.
Мы ожидаем, что курс гривны к доллару составит около 45 грн/долл. к концу года, таким образом стоимость национальной валюты снизится за год не более чем на 6%
— говорит Мартыненко.
