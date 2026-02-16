Доллар под давлением — в 2026 валюта может обвалиться на 10% Сегодня 19:09 — Валюта

Стратег прогнозирует падение доллара на 10% после трех сокращений ставок ФРС

Американский доллар в этом году может ослабнуть. Такой сценарий возможен, если Федеральная резервная система США пойдет на более глубокое снижение ставок, чем сейчас ожидают рынки.

Об этом заявил стратег State Street Corp. Ли Ферридж, пишет Bloomberg.

По его мнению, смена руководства в центральном банке и политическое давление могут усилить тенденцию к более дешевым заимствованиям, а это, в свою очередь, создаст дополнительное давление на доллар.

Рынки ждут снижения ставки

Инвесторы прогнозируют, что Федеральная резервная система возобновит снижение ставок примерно в июне и до конца года дважды уменьшит их на 0,25 п.п.

Однако Ферридж считает, что возможный и третий шаг уже в 2026 году. Отчасти это связано с тем, что новый глава ФРС может оказаться под политическим давлением в плане снижения стоимости кредитов.

«Три возможны. Два — это разумный базовый сценарий, но мы должны признать, что вступаем в более неопределенный период политики ФРС», — сказал Ферридж в интервью в кулуарах конференции TradeTech FX в Майами.

Политический фактор и роль Трампа

Действующий глава ФРС Джером Пауэлл завершает каденцию в мае. Президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего члена совета ФРС Кевин Уорш на должность преемника.

По словам Фериджа, если Орша утвердят, он может поддержать более активное снижение ставок. Это сократит разницу между процентными ставками США и других стран, что традиционно ослабляет доллар.

Почему это важно для валютного рынка

Более глубокое снижение ставок сделает хеджирование валютных рисков для иностранных инвесторов дешевле. Если они более активно начнут страховать свои вложения в США, это создаст дополнительное давление на американскую валюту.

По данным Bloomberg, спотовый индекс доллара в этом году уже снизился примерно на 1,7% после падения почти на 8% в 2025-м — это был самый плохой год для валюты с 2017-го.

Беспокойство из-за торговых конфликтов, фискальных рисков США и политическое давление на ФРС также негативно влияют на курс.

Возможно краткосрочное восстановление

В то же время Ферридж допускает, что в ближайшее время доллар может частично отыграть потери — примерно на 2−3%. Причиной могут стать сильные макроэкономические показатели США, которые временно снизят ожидания быстрого снижения ставок.

Однако стратег считает, что общий тренд остается уязвимым: если новое руководство ФРС начнет действовать более агрессивно, продажа доллара может активизироваться.

