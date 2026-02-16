НБУ в этом году планирует ввести валютные послабления не только для бизнеса, но и для населения — Пышный Сегодня 21:05 — Валюта

"В 2026 году мы планируем продолжать либерализацию. И она, вероятно, будет касаться не только бизнеса, но и населения", - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

За 2025 год срочные гривневые депозиты населения выросли почти на 20%. Для Национального банка важно, чтобы украинцы держали сбережения в гривне благодаря доверию к национальной валюте, а не из-за валютных ограничений.

Об этом в интервью NV Бизнес заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Доверие к гривне

Говоря о курсе гривны и валютной либерализации, а также о том, продолжит ли Нацбанк политику «привлекательной гривны», Пышный отметил: «Да, безусловно. Мы видим, что гривна пользуется доверием. За 2025 год срочные гривневые депозиты населения выросли почти на 20%, вложения физических лиц в ОВГЗ в гривне — на 67%, а с начала полномасштабного вторжения — более чем в пять раз».

«Для нас важно, чтобы украинцы держали сбережения в гривне не из-за ограничений, а благодаря доверию к национальной валюте, даже несмотря на войну», — отметил глава НБУ.

Пышный также подчеркнул: «Привлекательность гривны держится на двух вещах: довольно высоких реальных процентных ставках и устойчивой ситуации на валютном рынке. Мы будем и далее взвешенно и последовательно подходить к процентной политике. В валютно-курсовой политике мы продолжим работать в режиме управляемой гибкости курса, к которому перешли в 2023 году. Его логика проста: курс должен все больше поглощать шоки, но не генерировать их. Этот режим работает, мы будем и далее сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Для этого есть достаточный уровень международных резервов и все необходимые инструменты.

Валютная либерализация

Говоря о том, что бизнес ждет валютной либерализации, глава Нацбанка заявил: «Либерализация не прекращается. В 2024—2025 годах мы достаточно активно смягчали валютные ограничения и в виде масштабных пакетов, и точечных изменений. Мы движемся постепенно и только тогда, когда уверены, что это не создаст чрезмерное давление на валютный рынок и международные резервы».

«В прошлом году мы также уделили значительное внимание так называемой стимулирующей либерализации, так называемой стимулирующей либерализации. Она уже имеет три кластера: инвестиционный, донатный и новый заемный лимит, который мы ввели 14 января. В рамках этих лимитов бизнес может проводить операции сверх действующих ограничений по нескольким направлениям. В первую очередь, это вопросы, которые годами накапливались: погашение старых кредитов и репатриация дивидендов. Также: расчеты за старый импорт, финансирование зарубежных подразделений и возврат предоплаты за товар, произведенный до 23 февраля 2022 года», — заявил Пышный.

Читайте также Бизнес ожидает дальнейшей валютной либерализации в 2026 году — опрос ЕБА

Глава НБУ также отметил, что бизнес активно пользуется этими возможностями.

«С мая 2024 года 439 компаний платили проценты по старым долгам, 995 компаний репатриировали новые дивиденды. Есть и первые случаи использования инвестиционного лимита — на сумму 25 млн. долларов, а общий доступный остаток в пределах этого лимита сейчас составляет 175 млн. долларов. При этом давление на валютный рынок от наших смягчений оставалось умеренным. В 2026 году мы планируем продолжать либерализацию. И, скажу осторожно, она, вероятно, будет касаться не только бизнеса, но и населения «, — отметил глава НБУ.

📢 Не пропускайте важное — присоединяйтесь к каналу Finance.ua в Телеграме .

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.