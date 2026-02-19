0 800 307 555
Что будет с долларом в начале весны — прогноз эксперта

Валюта
72
Начало весны может принести колебания курса из-за внутренних проблем, внешних рисков и геополитического напряжения
Начало весны может оказаться чувствительным периодом для валютного рынка Украины. В то же время, оснований для потери контроля над курсом пока нет.
Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в комментарии Факты ICTV.

Какие факторы будут влиять на курс доллара

Март может пройти в условиях повышенной волатильности. Среди ключевых факторов, по словам экспертов, последствия сложной зимы, повреждения энергетической инфраструктуры, внутренние экономические дисбалансы и внешнеполитические риски.
Мамедов отмечает, что разрушение объектов энергетики и ограничение электроснабжения снижают производственные возможности бизнеса, увеличивают издержки компаний и влияют на цены.
По результатам опроса Европейской Бизнес Ассоциации:
  • более 80% компаний испытали негативное влияние от отключений электроэнергии;
  • более 60% сообщили о росте затрат;
  • почти половина зафиксировала сокращение производства.
В таких условиях бизнес закладывает повышение цен на уровне 10−15%, что превышает официальные показатели инфляции.

Внешнеэкономический дисбаланс

На то, сколько будет стоить доллар весной, влияет внешняя экономика. Серьезный риск — внешнеэкономический дисбаланс. По итогам января 2026 года импорт товаров вырос более чем на четверть и превысил 8 млрд долларов, тогда как экспорт сократился до 3,4 млрд долларов.
Такой разрыв, по словам эксперта, формирует постоянный повышенный спрос на иностранную валюту и делает рынок более чувствительным к любым негативным сигналам. Это также повлияет на курс доллара весной.
Отдельную роль играет зависимость украинского экспорта от рынков Европейского Союза, на которые приходится около 60% валютных поступлений. В то же время именно здесь накапливается немало проблем, в частности, обсуждение квот на агропродукцию, ограничение экспорта лома, регуляторное давление на металлургию и внедрение механизма углеродной корректировки импорта (CBAM). Все это повышает себестоимость украинского экспорта и уменьшает валютную выручку.

Геополитика и международная поддержка

На курс доллара в Украине весной будет влиять геополитика. Ведь сохраняется и глобальное геополитическое напряжение.
Параллельно мир живет в постоянной турбулентности: угрозы эскалации на Ближнем Востоке, агрессивная риторика США, торговые конфликты и непредсказуемость глобальной экономической политики.
«Это может ситуативно смещать фокус внимания международного сообщества с Украиной, влияя как на политическую, так и на финансовую поддержку», — предупредил эксперт.

Роль Национального банка

Несмотря на все эти вызовы, ключевым стабилизатором остается политика Нацбанка.
Регулятор уже пересмотрел макроэкономические прогнозы, в том числе рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 1,8%, а инфляция — 7,5%. В таких условиях гривна потребует большей защиты, чем это казалось в конце прошлого года.
«Именно поэтому в марте на очередном заседании монетарного комитета НБУ мы ожидаем сохранения учетной ставки на уровне 15% и это будет взвешенным шагом», — рассказал эксперт.
Без преувеличения более дешевые деньги могли бы поддержать развитие кредитования, однако в условиях военной экономики это несет риски ускорения инфляции и роста валютного спроса.
Фактически, монетарное решение НБУ в марте может определить не только краткосрочную динамику рынка, но и основные курсовые тренды на весь 2026 год. Поэтому на курс доллара весной будет в значительной степени влиять решение НБУ.

Прогноз курса на март

По базовому сценарию, в начале весны, а именно в марте, валютный рынок будет оставаться напряженным, но контролируемым.
По оценкам эксперта, курс доллара США будет колебаться в пределах 42,8−43,8 грн.
Риск краткосрочных колебаний сохраняется, однако предпосылок для резкого и неконтролируемого ослабления гривны пока нет.
