Доллар в конце февраля: чего ждать от курса на этой неделе
На текущей неделе в украинских банках ожидают заметные колебания наличного доллара. По прогнозу экспертов, до 1 марта валюта будет находиться в пределах 43−43,75 грн за доллар.
В обменниках курс также может вырасти как в покупке, так и в продаже.
Что прогнозируют в банках и обменниках
Как рассказал Oboz.ua директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в обменных пунктах курс ожидается в тех же пределах — 43−43,75 грн.
В то же время разница между покупкой и продажей останется стандартной:
- в банках — до 0,5−0,6 грн;
- в обменниках — до 0,6−1 грн.
Разница в курсах покупки между разными банками составит 0,2−0,3 грн, в обменниках — 0,3−0,5 грн.
Что касается продажи, то расхождение будет меньше:
- 0,1−0,2 грн. в банках;
- 0,3−0,5 грн. в обменниках.
Рынок чувствительный, но контролируемый
По словам банкира, в конце февраля валютный рынок находится в фазе повышенной чувствительности ко внутренним и внешним факторам. Однако это не означает потери контроля над ситуацией.
Лесовой отмечает, что Национальный банк сохраняет контроль благодаря значительным международным резервам и при необходимости может действовать достаточно жестко.
«В условиях войны и энергетических злодеяний врага экономика работает в режиме выживания. Бизнес сталкивается с перебоями электроснабжения, ростом затрат и ограниченными возможностями развития. В таких реалиях валютная стабильность становится одним из ключевых факторов экономической устойчивости», — объяснил банкир.
Эксперт подытожил, что в конце февраля сохраняется высокая вероятность удержания контролируемого курсового коридора.
Ранее мы сообщали, что, по мнению другого эксерта, начало весны может стать чувствительным периодом для валютного рынка Украины. В то же время, оснований для потери контроля над курсом пока нет.
