Початок весни може принести коливання курсу через внутрішні проблеми, зовнішні ризики й геополітичну напругу

Початок весни може стати чутливим періодом для валютного ринку України. Водночас підстав для втрати контролю над курсом наразі немає.

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у коментарі виданню Факти ICTV.

Які чинники впливатимуть на курс долара

Березень може пройти в умовах підвищеної волатильності. Серед ключових чинників, за словами експерти, наслідки складної зими, пошкодження енергетичної інфраструктури, внутрішні економічні дисбаланси та зовнішньополітичні ризики.

Мамедов зазначає, що руйнування об’єктів енергетики та обмеження електропостачання знижують виробничі можливості бізнесу, збільшують витрати компаній і впливають на ціни.

За результатами опитування Європейської Бізнес Асоціації:

понад 80% компаній зазнали негативного впливу від відключень електроенергії;

більш як 60% повідомили про зростання витрат;

майже половина зафіксувала скорочення виробництва.

У таких умовах бізнес закладає підвищення цін на рівні 10−15%, що перевищує офіційні показники інфляції.

Зовнішньоекономічний дисбаланс

На те, скільки буде коштувати долар весною, впливатиме зовнішня економіка. Серйозний ризик — зовнішньоекономічний дисбаланс. За підсумками січня 2026 року імпорт товарів зріс більш ніж на чверть і перевищив 8 млрд доларів, тоді як експорт скоротився до 3,4 млрд доларів.

Такий розрив, за словами експерта, формує постійний підвищений попит на іноземну валюту й робить ринок більш чутливим до будь-яких негативних сигналів. Це також впливатиме те, на яким буде курс долара весною.

Окрему роль відіграє залежність українського експорту від ринків Європейського Союзу, на які припадає близько 60% валютних надходжень. Водночас саме тут накопичується чимало проблем, зокрема, обговорення квот на агропродукцію, обмеження експорту брухту, регуляторний тиск на металургію та впровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM). Усе це підвищує собівартість українського експорту та зменшує валютний виторг.

Геополітика та міжнародна підтримка

На курс долара в Україні весною впливатиме геополітика. Адже зберігається й глобальна геополітична напруга.

Паралельно світ живе в режимі постійної турбулентності: загрози ескалації на Близькому Сході, агресивна риторика США, торговельні конфлікти та непередбачуваність глобальної економічної політики.

«Це може ситуативно зміщувати фокус уваги міжнародної спільноти з України, впливаючи як на політичну, так і на фінансову підтримку», — попередив експерт.

Роль Національного банку

Попри всі ці виклики, ключовим стабілізатором залишається політика Нацбанку.

Регулятор уже переглянув макроекономічні прогнози, зокрема зростання ВВП у 2026 році очікується на рівні 1,8%, а інфляція — 7,5%. За таких умов гривня потребуватиме більшого захисту, ніж це здавалося наприкінці минулого року.

«Саме тому у березні на черговому засіданні монетарного комітету НБУ ми очікуємо збереження облікової ставки на рівні 15% і це буде виваженим кроком», — розповів експерт.

Без перебільшення дешевші гроші могли б підтримати розвиток кредитування, однак в умовах воєнної економіки це водночас несе ризики прискорення інфляції та зростання валютного попиту.

Фактично монетарне рішення НБУ в березні може визначити не лише короткострокову динаміку ринку, а й основні курсові тренди на весь 2026 рік. Тож на курс долара весною значною мірою впливатиме рішення НБУ.

Прогноз курсу на березень

За базовим сценарієм, на початку весни, а саме у березні, валютний ринок залишатиметься напруженим, але контрольованим.

За оцінками експерта, курс долара США коливатиметься в межах 42,8−43,8 грн.

Ризик короткострокових коливань зберігається, однак передумов для різкого та неконтрольованого ослаблення гривні наразі немає.

