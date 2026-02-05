ЕС оценил эффект санкций против россии после четырех лет войны Сегодня 15:22 — Мир

Санкции ЕС существенно ударили по экономике россии

Западные санкции оказывают существенное влияние на экономику россии, несмотря на попытки их обхода.

Об этом заявил специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан в интервью The Guardian

Он подчеркнул, что санкции не являются универсальным решением, однако через четыре года они демонстрируют ощутимый экономический эффект.

«Я настроен достаточно оптимистично. Думаю, что санкции действительно оказали значительное влияние на российскую экономику», — подчеркнул О’Салливан.

Он добавил, что, возможно, в 2026 году мы приблизимся к точке, когда вся эта система потеряет устойчивость, потому что значительная часть российской экономики деформирована в результате наращивания военной экономики за счет гражданской.

По оценкам ЕС, дефицит бюджета, падение доходов и рост расходов создают долгосрочные риски для финансовой устойчивости рф.

Состояние российской экономики

Несмотря на активность военной машины, экономика рф находится под большим давлением с первых месяцев войны. По имеющимся оценкам:

доходы от нефти резко сокращаются;

инфляция составляет около 6%;

ключевая ставка — около 16%.

Доходы федерального бюджета рф от нефти и газа в январе сократились вдвое до самого низкого уровня с июля 2020 года.

Санкции ЕС

С момента полномасштабного вторжения в 2022 году Европейский Союз ввел 19 пакетов санкций против россии. Ограничения охватывают более 2700 физических и юридических лиц и касаются ключевых секторов экономики, в частности:

энергетики;

авиации;

ІТ;

торговли потребительскими и люксовыми товарами;

рынка алмазов и золота.

О’Салливан подчеркнул, что страны вне ЕС не обязаны соблюдать европейские санкции. Основные попытки обхода, по его словам, связаны с деятельностью отдельных компаний, а не с государственной политикой.

ЕС частично ограничил реэкспорт критических товаров через Центральную Азию, Кавказ, Турцию, Сербию, ОАЭ и Малайзию.

Отдельно спецпредставитель ЕС обратил внимание на Китай, который, по его словам, фактически компенсирует часть потерь россии, хотя и не снабжает ее непосредственно военной техникой.

ЕС также ужесточил меры против российского «теневого флота». По состоянию на декабрь под санкциями находились около 600 судов. ЕС добился снятия флагов со многих таких танкеров, что затруднило экспорт российской нефти.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Европейский Союз планирует ввести 20-й пакет санкций против россии в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля. Консультации продолжаются, а страны ЕС предлагают разные подходы к наполнению пакета.

