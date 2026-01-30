Количество новых бизнесов в россии снизилось до минимума за последние 14 лет
В россии наблюдается самый низкий показатель открытия новых компаний за последние 14 лет.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
Согласно ее данным, в прошлом году в стране-агрессоре зарегистрировались только 173 тысяч юридических лиц. Это на 20% меньше, чем годом ранее. В то же время, количество ликвидированных компаний резко возросло до 233 тысяч. То есть закрывалось бизнесов на четверть больше, чем открывалось.
Наибольший удар
Под ударом оказались строительство, девелопмент, розничная торговля и сфера посреднических услуг. В этих секторах резко упала рентабельность из-за дорогостоящих кредитов, сокращения спроса и сворачивания инвестиционных программ.
Дополнительное давление создал рост страховых взносов, повышение утилизационного сбора и спад в потребительском секторе, особенно в оффлайн-торговле и автомобильном бизнесе.
Системные проблемы экономики только усугубляют негативную динамику. Российский бизнес сталкивается с жесткой фискальной политикой, усилением налогового контроля и мерами против «дробления» компаний. Банки со своей стороны ограничивают кредитование на фоне высокой ключевой ставки, а неплатежи крупных заказчиков и государственных структур все чаще приводят к кассовым разрывам и банкротствам.
Юридические лица массово исчезают, уступая более примитивным и уязвимым формам предпринимательства, которые выбирают ради выживания.
