Богатейшая страна Европы планирует временно повысить налоги

Из-за роста рисков безопасности Швейцария пересматривает подходы к финансированию обороны. Правительство страны предлагает временно повысить налоги для обеспечения дополнительных ресурсов для армии и гражданской защиты.
Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского правительства.
Почему Швейцария усиливает оборону
Федеральный совет Швейцарии заявил о необходимости укрепления обороноспособности на фоне ухудшения геополитической ситуации. По оценкам правительства, на развитие армии и гражданских служб безопасности требуется около 31 млрд. швейцарских франков (примерно 33,8 млрд евро).
Повышение НДС для финансирования армии
Чтобы возместить эти расходы, правительство предлагает повысить налог на добавленную стоимость на 0,8 процентного пункта. Изменения планируется ввести с 2028 года сроком на десять лет.
Дополнительные налоговые поступления будут направляться в специальный фонд вооружения, который также сможет привлекать займы. В первую очередь, средства будут использоваться для закупки вооружения для швейцарской армии.
В Федеральном совете отмечают, что дополнительное финансирование необходимо для защиты населения и страны, а также для снижения будущих рисков безопасности Европы. По оценке правительства даже запланированный рост оборонных расходов до 1% ВВП к 2032 году не покрывает всех потребностей.
Когда решения могут быть приняты
Согласно швейцарским процедурам, после одобрения парламентом инициативу должны вынести на общенациональный референдум. Его проведение ожидается летом 2027 года. Если граждане поддержат предложение, то повышенный НДС начнет действовать с 1 января 2028 года.
