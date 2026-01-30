0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Богатейшая страна Европы планирует временно повысить налоги

Мир
99
Швейцария решает вопрос усиления обороноспособности из-за мировой нестабильности
Швейцария решает вопрос усиления обороноспособности из-за мировой нестабильности
Из-за роста рисков безопасности Швейцария пересматривает подходы к финансированию обороны. Правительство страны предлагает временно повысить налоги для обеспечения дополнительных ресурсов для армии и гражданской защиты.
Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского правительства.

Почему Швейцария усиливает оборону

Федеральный совет Швейцарии заявил о необходимости укрепления обороноспособности на фоне ухудшения геополитической ситуации. По оценкам правительства, на развитие армии и гражданских служб безопасности требуется около 31 млрд. швейцарских франков (примерно 33,8 млрд евро).

Повышение НДС для финансирования армии

Чтобы возместить эти расходы, правительство предлагает повысить налог на добавленную стоимость на 0,8 процентного пункта. Изменения планируется ввести с 2028 года сроком на десять лет.
Дополнительные налоговые поступления будут направляться в специальный фонд вооружения, который также сможет привлекать займы. В первую очередь, средства будут использоваться для закупки вооружения для швейцарской армии.
Читайте также
В Федеральном совете отмечают, что дополнительное финансирование необходимо для защиты населения и страны, а также для снижения будущих рисков безопасности Европы. По оценке правительства даже запланированный рост оборонных расходов до 1% ВВП к 2032 году не покрывает всех потребностей.

Когда решения могут быть приняты

Согласно швейцарским процедурам, после одобрения парламентом инициативу должны вынести на общенациональный референдум. Его проведение ожидается летом 2027 года. Если граждане поддержат предложение, то повышенный НДС начнет действовать с 1 января 2028 года.
По материалам:
УНІАН
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems