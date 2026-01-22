Украина и Швейцария подписали Меморандум о запуске программы экономической устойчивости — детали
21 января Украина и Швейцария подписали Меморандум о взаимопонимании, дающий старт новой масштабной программе экономической устойчивости «Конкурентоспособность для восстановления Украины 2026−2030».
Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Мероприятие прошло в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария.
«Сотрудничество Украины и Швейцарии по новой программе позволит существенно повысить конкурентоспособность украинских малых и средних предприятий, их интеграцию в европейские и глобальные цепочки добавленной стоимости. Среди приоритетных направлений — агробизнес и пищевая переработка, устойчивое строительство, деревообработка, машиностроение, IT. Благодарю наших швейцарских партнеров за поддержку и уверенность в будущем Украины», — отметил министр Алексей Соболев.
Меморандум определяет 4 стратегических направления работы:
- Упрощение условий ведения бизнеса: Улучшение нормативно-правовой базы, цифровизация государственных услуг и уменьшение регуляторного давления на предпринимателей.
- Усиление институтов: Поддержка бизнес-объединений и региональных агентств развития, которые помогут МСП выходить на новые рынки.
- Модернизация предприятий: Прямая техническая помощь бизнесу во внедрении «зеленых» технологий, автоматизации и стандартов качества ЕС.
- Развитие человеческого капитала: Совместная работа с Международной организацией труда (МОТ) над привлечением ветеранов, женщин и внутренне перемещенных лиц в экономические процессы.
Регионы
Программа будет охватывать 10 областей Украины, где уже активно работают Региональные агентства развития (РАР), а также регионы, которые охвачены другими проектами, финансируемыми Швейцарией.
Цель
Такой подход обеспечит равномерное восстановление общин и создание рабочих мест непосредственно в регионах. Программа полностью синхронизирована с государственными стратегиями и планом Ukraine Facility.
