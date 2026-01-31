В США начался частичный шатдаун Сегодня 11:16 — Мир

В США начался частичный шатдаун

Федеральное правительство Соединенных Штатов Америки частично остановило работу, несмотря на одобрение Сенатом соглашения о финансировании, необходимом для предотвращения шатдауна.

Об этом пишет CBS News, пишет «Европейская правда».

Сколько будет продолжаться шатдаун

Частичный шатдаун официально начался в полночь 31 января по восточному времени США.

Это произошло спустя несколько часов после того, как сенаторы согласились продлить финансирование большинства агентств до сентября.

Ожидается, что остановка будет непродолжительной. Пакет законопроектов должен быть одобрен Палатой представителей, имеющей перерыв в работе до понедельника.

Кроме того, ожидается, что законодатели нижней палаты проголосуют за него вскоре после возвращения в Вашингтон.

Как отмечается, в Вашингтоне нет желания продолжать закрытие, подобно тому, которое длилось 43 дня осенью.

Что предшествовало

29 января Сенат США блокировал пакет финансирования, необходимый для предотвращения остановки работы правительства. Это произошло на фоне продолжения переговоров Белого дома и лидеров демократов по операции администрации Дональда Трампа по контролю над иммиграционным законодательством.

На фоне того, что 24 января в городе Миннеаполис агент иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил мужчину — в Сенате угрожали шатдауном.

Это уже второй случай гибели человека во время иммиграционных проверок федеральными агентами в Миннеаполисе. 7 января агент ICE застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд, якобы в целях самообороны. Тогда президент США тоже выступил в защиту агентов.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.