Лучшие экономики еврозоны в последнем квартале 2025 года

Испания и Португалия снова выделились среди лучших экономик еврозоны в последнем квартале 2025 года.

Экономика Иберийских стран превосходит аналогичные страны, благодаря высоким внутренним расходам и преуспевающей промышленности.

Согласно предварительным оценкам Евростата , экономики обеих иберийских стран выросли на 0,8% за последний квартал, что более чем вдвое превышает средний темп роста еврозоны в 0,3% за тот же период.

Испания

Испания продемонстрировала сильнейший экономический рост за год, а валовой внутренний продукт вырос на 0,8% в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Это улучшение по сравнению с ростом на 0,6%, зафиксированным в третьем квартале, и превысило ожидаемые 0,6%.

Экономика Испании выросла на 2,8% в 2025 году, что резко контрастирует со средним показателем по еврозоне в 1,5%.

Это также ставит страну значительно впереди больших конкурентов, таких как Германия, выросшая всего на 0,4%, и Франция, где зафиксирован годовой рост на 1,1%.

Причины

Внутренний спрос снова стал главным двигателем роста Мадрида.

Потребление домохозяйств выросло на 1,0% в течение квартала, внеся значительный вклад в общий рост.

Инвестиции также выросли на 1,7%, в то время как государственные расходы остались в целом стабильными, увеличившись всего на 0,1%.

Туризм продолжает играть ключевую роль в поддержке активности в сфере услуг Испании, возросшей на 0,8% в квартале.

Строительство также внесло заметный вклад, объем производства вырос на 2,1%.

Более низкие цены на энергоносители и уменьшение инфляции помогли поддерживать доверие потребителей и стимулировали расходы.

Португалия

Португалия также выросла на 0,8% в последнем квартале, что соответствует показателям прошлых трех месяцев и превышает рыночный прогноз в 0,5%.

В 2025 году экономика Португалии выросла на 1,9% раз в год. Хотя это несколько ниже, чем 2,1%, зафиксированные в 2024 году, это остается значительно выше среднего показателя по еврозоне.

Однако структура роста отличалась от структуры роста его иберийского соседа.

Причины

Экономика Португалии поднялась главным образом благодаря улучшению торгового баланса. Резкое падение импорта, особенно нефтепродуктов, помогло компенсировать слабый внутренний спрос и дало общему производству положительный толчок.

Рост в ЕС остается неравномерным

Хотя Испания и Португалия показали лучшие результаты, всеобщая картина в еврозоне остается неоднозначной.

Валютный блок зафиксировал квартальный рост на 0,3% в последнем квартале, что соответствует результату предыдущего квартала и несколько превышает ожидания на уровне 0,2%.

Среди государств-членов ЕС, для которых доступны данные, Литва зафиксировала самый сильный квартальный рост, рост — на 1,7%, за ним следуют Испания и Португалия.

Ирландия была единственной страной, сократившей ВВП на 0,6% за квартал.

В годовом исчислении экономика еврозоны выросла на 1,5% по сравнению с 0,9% в 2024 году, но согласно прогнозам Европейской комиссии, ожидается, что темпы роста уменьшатся до 1,2% в 2026 году.

