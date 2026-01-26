В Испании с января 2026 года новое миграционное законодательство: что меняется для украинцев Сегодня 17:00 — Личные финансы

с января 2026 года новое миграционное законодательство в Испании

В Испании с января 2026 года вступило в силу новое миграционное законодательство. Основы этого законодательства были разработаны еще в 2024 году. С этого времени оно дорабатывалось и уточнялось.

Его авторы утверждают, что упрощает процесс миграции для лиц, желающих жить и работать в этой стране, пишет dw.com.

Как изменения скажутся на украинцах, читайте ниже.

Что изменится для трудовых мигрантов

Согласно новым правилам, самый простой способ для иностранца найти работу в Испании — заключить контракт с испанской фирмой в стране своего проживания, рассказала адвокат Анхела Гарсия, специализирующаяся на вопросах миграции.

По ее словам, испанский предприниматель оформляет заявку на нужного ему специалиста из той или иной страны и лица, отвечающие требованиям работодателя, могут рассчитывать на рабочий контракт еще до переезда в Испанию. Это существовало и раньше, но оформление длилось несколько месяцев. Теперь власти обещают ускорить процесс.

Правда, контракт «по месту жительства», отметила адвокат, могут заключить только граждане стран, у которых есть соответствующее соглашение с Испанией. Такое соглашение подписано с Украиной.

Кто сможет получить визы для поиска работы

Такие в Испании, по данным Анхелы Гарсия, например, профессии, связанные с информатикой, гостиничным и медицинским обслуживанием, а также со строительством.

При этом «виза для поиска работы не будет выдаваться автоматически». Претенденты должны предоставить в испанское консульство документы, подтверждающие образование и опыт работы, справку о несудимости, состоянии здоровья и медицинской страховке.

Кроме того, они не должны быть среди лиц, которым запрещен въезд в Евросоюз, и обязаны располагать средствами для проживания в Испании в течение года.

Студенты-иностранцы испанских учебных заведений, после обучения получают право искать работу два года.

Воссоединение семьи

Привезти в Испанию своих родственников смогут мигранты, имеющие и использующие вид на жительство не менее года, пояснила далее адвокат. Этот документ должен иметь срок действия, как минимум, еще на один год. Иностранцы должны иметь деньги на содержание членов семьи, а также надлежащего жилья.

Соединить можно супруга даже если брак не зарегистрирован, но есть доказательства «стабильно совместного проживания». Разрешается привезти детей до 18 лет, рожденных как в браке с объединяющим лицом, так и от предыдущего брака. При этом, если дети имеют инвалидность, то возраст для их переезда не ограничивается. Если воссоединяющий имеет испанское гражданство, то он получает возможность привезти детей в возрасте до 21 года или до 26 лет, если они учатся.

Мнение эксперта

Появление нового законодательства прокомментировала мадридский социолог Долорес Мартинес. Она отметила, что это законодательство «не следует воспринимать как акт альтруизма в отношении иностранцев». Облегчение и ускорение процесса миграции вызвано, прежде всего, непростой ситуацией на рынке труда самой Испании — старением общества. Здесь не хватает рабочих рук.

«Под угрозой находится благосостояние государства, система пенсионного обеспечения, здравоохранения и так далее. Так что речь идет о вынужденной мере, от которой, правда, выиграют все: и испанцы, и мигранты», — подытожила социолог.

