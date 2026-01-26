0 800 307 555
ру
Входит ли декрет в страховой стаж — разъяснение Пенсионного фонда

Личные финансы
1
Мать с ребенком.
Украинки, которые выходят на пенсию, порой задаются вопросом: входит ли в страховой стаж периоды отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком до трех лет.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области объяснили, при каких условиях такие периоды относят к страховому стажу.

Отпуск по беременности и родам

Отпуск по беременности и родам составляет 126 календарных дней: 70 дней до родов и 56 дней после. При осложненных родах или рождении двух и более детей ее продолжительность может увеличиваться до 140 или 180 дней.
В период такого отпуска женщина получает пособие в размере 100% средней заработной платы. Поскольку за это время осуществляются страховые выплаты и уплачиваются взносы, весь период отпуска по беременности и родам полностью засчитывается в страховой стаж.

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет

После завершения декретного отпуска женщина имеет право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Зачисление этого периода в страховой стаж зависит от даты и условий его оформления:
  • периоды ухода за ребенком до 2004 года засчитываются в страховой стаж на основании свидетельства о рождении ребенка в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении»;
  • если женщина официально работала, то сведения о детях в расчет стажа не берут, поскольку стаж подтверждается трудовой книжкой и данными о страховых взносах;
  • после 2004 года в страховой стаж засчитываются периоды, когда женщина:
— официально работала, и работодатель платил за нее страховые взносы;
 — официально получала государственную помощь по уходу за ребенком до трех лет.
Информация о таких периодах содержится в реестре застрахованных лиц.
Напомним, с 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми.
  • 50 тыс. грн — единовременное пособие в случае рождения первого и каждого следующего ребенка.
  • 7 тыс. грн/мес. — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес. (коэф. 1,5).
Если на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и дополнительно — 7 тыс. грн/мес. до достижения ребенком 1 года. Подробно о новых выплатах Finance.ua рассказывал в статье по ссылке.
Пенсионный фонд планирует уже в следующем месяце начать выплаты государственной поддержки семьям с детьми до одного года в размере 7 000 грн.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
