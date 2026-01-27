В 2026 году в Украине подорожают сигареты и горючее: названы суммы
В Украине идет плановое повышение акцизов на табачные изделия и горючее. В результате в 2026 году цены на сигареты вырастут в среднем на 2−3,5 грн. за пачку, а стоимость горючего на 1−2 грн. за литр.
Об этом сообщил член парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Леонов, передает Судебно-юридическая газета.
Повышение акцизов на сигареты
По словам Леонова, рост акциза на табачные изделия — это плановый процесс, начавшийся еще в 2018 году. Он ставит целью приведение украинских ставок к европейским стандартам.
В то же время в 2026 году темпы повышения было решено замедлить.
«Парламент совместно с правительством в этом году принял решение снизить скорость повышения этого акциза. Мы должны были завершить этот процесс к 2027 году, однако продлили его почти до 2029-го, согласовав это с нашими европейскими партнерами», — отметил депутат.
Почему дорожает горючее
Комментируя удорожание горючего, Леонов подчеркнул, что акциз является лишь одним из факторов формирования цены. Значительное влияние оказывают также мировые цены на нефть и нефтепродукты, а также логистические затраты.
В Украине расходы на логистику выросли из-за регулярных обстрелов и изменения маршрутов поставки горючего.
Отдельно парламентарий подчеркнул, что повышение акцизов на табачные изделия дает и положительный эффект для общественного здоровья.
«Следует говорить и о том, что рост акциза на сигареты уменьшает количество курильщиков в нашей стране. Это одна из стратегий в вопросах здравоохранения, причем не только Украины, но и Европейского Союза в целом», — подчеркнул депутат.
