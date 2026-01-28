0 800 307 555
Средняя зарплата для пенсий в декабре 2025 года превысила 24 тыс. грн.

Пенсионный фонд утвердил среднюю зарплату для пенсий за 2025 год
Средний размер заработной платы в Украине в 2025 году, с которой уплачивались страховые взносы и которая берется в расчет для исчисления пенсий, составил 20 653,55 грн.
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
По результатам 2025 года показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии, был утвержден на уровне 20 653,55 грн.
В декабре 2025 года средняя зарплата для пенсионных расчетов составила 24292,88 грн. По сравнению с ноябрем она выросла на 3029 грн.
В целом с начала 2025 года показатель увеличился на 5632 грн.

Показатели средней зарплаты для расчета пенсии в 2025 году

  • январь — 18 660, 32 грн;
  • февраль — 18 589, 38 грн;
  • март — 19 430, 52 грн;
  • апрель -19 856, 19 грн;
  • май — 20 355, 40 грн;
  • июнь — 22 336, 81 грн;
  • июль — 20 455, 65 грн;
  • август — 19 813, 71 грн;
  • сентябрь — 21 190, 31 грн;
  • октябрь — 21 578, 46 грн;
  • ноябрь — 21 263, 17 грн
  • декабрь — 24 292, 88 грн.
Инфографика: ПФУ
Напомним, ранее Finance.ua писал, что за год медианная зарплата по Украине выросла до 25 тыс. грн. Наиболее приемлемым 31% респондентов определили заработную плату от 20 до 30 тысяч гривен. Еще 30% отмечают желаемый заработок в 30−50 тысяч. До 10 тысяч гривен готовы получать всего 4%.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
