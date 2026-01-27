Как работает автовыкуп билетов в «Укрзализныце» — разъяснение Сегодня 20:26 — Личные финансы

Покупка билетов в приложении "Укрзализныци".

С начала 2026 года пассажиры «Укрзализныци» оформили около 150 тысяч заявок на автоматический выкуп билетов, из которых около 65% завершились успешно.

Об этом «Укрзализныця» сообщила в комментарии Экономической правде.

Мониторинг билетов в приложении

Чтобы упростить процесс покупки билетов, в мобильном приложении «Укрзализныци» внедрена функция мониторинга. Она позволяет отслеживать наличие билетов как на конкретный поезд, так и на отдельное направление в целом.

При появлении свободных мест пользователь получает push-уведомление. Важно убедиться, что пуш-уведомления включены в настройках профиля приложения.

Что такое автовыкуп билетов

Пассажирам доступна функция автоматического приобретения билетов — автовыкуп. Она позволяет настроить систему так, чтобы билет был выкуплен автоматически, как только появится в продаже.

Для использования автовыкупа необходимо:

авторизоваться через «Дія.Підпис»;

внести данные пассажиров;

произвести оплату.

Если мониторинг отменен или билет так и не появился в продаже, деньги возвращаются автоматически.

Одна заявка на автовыкуп может включать в себя от одного до четырех билетов.

В то же время система может не сработать, если в продаже нет мест, соответствующих запросу пассажира, например, если выбраны только нижние полки, места рядом, или места подальше от туалета.

Также автовыкуп может не состояться, если сработали ранее созданные заявки.

Если есть свободный билет, он появляется по всем каналам продажи проездных документов, в частности, в системе автовыкупа.

В свободную продажу поступают билеты в случае их возврата другими пассажирами, а также невыкупленные проездные документы, предварительно зарезервированные для льготных категорий.

