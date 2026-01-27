EcoFlow, Bluetti и другие: как выбрать зарядную станцию
В современном жилище от света зависит едва ли не всё. Электроплиты, бойлеры, индивидуальное отопление, всевозможная бытовая техника работают при наличии электроэнергии. Но в условиях жестких отключений правила игры меняются. На сегодня у украинцев на первом месте не только комфорт, а удовлетворение базовых потребностей — чтобы жилье было освещенным и теплым. При этом на помощь приходят альтернативные аккумуляторные источники энергопитания. Finance.ua подготовил обзор зарядных станций, на которые стоит обратить внимание зимой 2026 года.
Как использовать зарядную станцию в квартире
Выбирая этот прибор, следует начать с понимания того, как вы планируете им пользоваться. Есть несколько способов сделать это. Начнем с самого простого.
Легче всего использовать зарядную станцию, подсоединив приборы непосредственно к ней. Таким образом, вы просто включаете электроприбор в розетку на самой станции и он начинает работать по принципу как от большого павербанка. В некоторых случаях лучше подсоединять технику через стабилизаторы во избежание ее выхода из строя. Дополнительно можно использовать и удлинитель, если нужно включить одновременно больше приборов, чем розеток в зарядной станции.
Более сложный способ — интегрировать зарядную станцию непосредственно в электрощиток. Для этого следует пригласить электрика, который правильно подключит прибор и настроит его работу. В дальнейшем, когда пропадает свет, устройство может запитывать квартиру в автоматическом или ручном режимах. В зависимости от того, как именно его настроит специалист.
Как выбрать зарядную станцию
Когда вы определитесь со способом использования прибора, можно переходить к расчету требуемой мощности. Это может быть 0,5 кВт, 1 кВт, 3 кВт
и т. д. Станции небольшой мощности достаточно, чтобы включить Wi-Fi роутер, ноутбук, телевизор или холодильник. А чтобы пользоваться электрочайником или утюгом, понадобится устройство с большей мощностью.
Сориентироваться можно самостоятельно, изучив показатели мощности электроприборов. Например:
|Электроприбор
|Мощность, кВт
|Электроплита
|2,5−3,5
|Электрическая духовка
|1,6
|Электрочайник
|2,2
|Стиральная машина
|0,8−2,2
|Пылесос
|2
|Бойлер
|1,5−2,5
|Обогреватель
|1,2−2,0
|Утюг
|1,0−2,4
|Холодильник
|0,3−0,9
|Микроволновка
|0,6−1,5
|Телевизор
|0,08−0,14
|Компьютер
|0,065−0,45
Другой важный показатель для выбора зарядной станции — емкость батареи. От этого зависит, сколько времени он сможет работать в автономном режиме.
Как правило, энергоемкость зарядной станции производители указывают в значении Вт·ч. Отталкиваясь от этого можно рассчитать примерное время автономной работы устройства, разделив энергоемкость станции на мощность потребления одного или нескольких приборов.
К примеру, емкость батареи EcoFlow DELTA 2 составляет 1024 Вт·ч. Если к нему подключить 400-ваттный холодильник и 100-ваттный телевизор, то заряда хватит примерно на два часа. А если 90-ваттный ноутбук и 15-ваттный роутер, то станция проработает более 9 часов.
Выбирая зарядную станцию, важно также наличие розеток (это может быть одна, две или даже четыре и более. — Ред.), разных USB портов, дополнительных разъемов, таких как автоприкуриватели, DC выходы, порт Anderson
и т. д.
С точки зрения долговечности, при выборе зарядной станции следует обращать внимание на тип аккумулятора (литий-ионный или литий-железо-фосфатный), качество сборки и материалов корпуса, эффективную систему управления зарядом для предотвращения деградации батареи
и т. д.
Для того чтобы устройство прослужило дольше, следует соблюдать условия эксплуатации — не использовать в экстремальных температурах и хранить станцию в надлежащих условиях.
Решающими при выборе зарядной станции могут стать и дополнительные опции. К примеру, наличие дисплея, ручки для переноски или колес для транспортировки по квартире. Последняя опция может быть особенно полезна, ведь вес станций варьируется в среднем от 4−5 кг до 20−30 кг.
Обзор популярных моделей 2026 года
В этом разделе рассмотрим некоторые модели зарядных станций, которые больше всего покупают украинцы. В список вошли приборы с разными показателями мощности. А расположили мы их в порядке от самых дешевых до самых дорогих.
Итак, подробнее исследуем самые популярные модели зарядных станций в Украине, которые есть в наличии по состоянию на конец января 2026 года.
Vinnic Pollux Power Station PS600W-518 (PS600W-518wh)
Главные характеристики:
|Параметр
|Значения
|Цена
|12 999 грн
|Мощность
|600 Вт
|Емкость батареи
|518,4 Вт·год
|Тип аккумуляторов
|Li-Ion
|Количество розеток
|1
|Время зарядки от сети
|6 часов
Это компактная и легкая зарядная станция весом всего 6 кг. Имеет удобную ручку для транспортировки и дисплей. Устройства хватит, чтобы заряжать гаджеты и ноутбук, включить Wi-Fi роутер.
Телевизор может работать от станции в течение 6 часов, а газовый котел — 4,5 часа. В то же время устройство долго заряжается и имеет несколько циклов заряда (всего 500, тогда как другие зарядные станции по 3000 — 5000).
Zese ZS102
Главные характеристики:
|Параметр
|Значения
|Цена
|14 700 грн
|Мощность
|500 Вт
|Емкость батареи
|550 Вт·год
|Тип аккумуляторов
|Li-Ion
|Количество розеток
|1
|Время зарядки от сети
|6 часов
ZESE ZS102 — еще одна популярная у покупателей модель бюджетной небольшой зарядной станции.
Впрочем, у нее срок службы батареи дольше, чем у вышеупомянутой модели: 1500 циклов с сохранением 80% емкости. Подача питания возможна на шесть устройств одновременно. Из достоинств пользователи отмечают тихую работу и удобство в эксплуатации.
Vtoman FlashSpeed 600
Главные характеристики:
|Параметр
|Значения
|Цена
|22 999 грн
|Мощность
|600 Вт
|Емкость батареи
|499 Вт·год
|Тип аккумуляторов
|LiFePO4
|Количество розеток
|2
|Время зарядки от сети
|1,2 часа
Мощность этой модели примерно такая же, как и в предыдущих двух, соответственно, ее тоже хватит на зарядку гаджетов и малозатратных по потреблению электроэнергии приборов.
В то же время эта станция имеет две розетки, дисплей и быстро заряжается, что особенно актуально в условиях, когда свет включают всего на несколько часов подряд.
Navitel NS1000 808Wh (8594181744768)
Главные характеристики:
|Параметр
|Значения
|Цена
|22 999 грн
|Мощность
|1000 Вт
|Емкость батареи
|808 Вт·год
|Тип аккумуляторов
|Li-Ion
|Количество розеток
|2
|Время зарядки от сети
|6−8 часов
Эта зарядная станция имеет встроенный аккумулятор литий-ионного типа емкостью 808.08 Вт·ч. Соответственно она относительно долго заряжается от сети до полного заряда (более 6 часов). В то же время, ее хватает в среднем на 8−12 часов работы, а включить можно даже стиральную машину. Станция имеет встроенный фонарь, две розетки и еще 10 разъемов разных форматов (Type-C, USB, DC).
Must EM1024S
Главные характеристики:
|Параметр
|Значения
|Цена
|26 999 грн
|Мощность
|1000 Вт
|Емкость батареи
|1280 Вт·год
|Тип аккумуляторов
|LiFePO4
|Количество розеток
|2
|Время зарядки от сети
|2 часа
Станция надежная и мощная одновременно. Емкость батареи 1280 Вт·ч обеспечивает длительное время работы для бытовых приборов, хватает на 7−10 часов, в зависимости от нагрузки. Заряжать станцию можно от сети, а можно от солнечных батарей, сделав ее независимой от отключения электроэнергии. Станция имеет множество портов: USB Type-A, USB Type-C, прикуриватель 12 В и розетку 220 В. Из минусов — пользователи отмечают шум при запуске и зарядке.
Anker 535 PowerHouse — 512Wh/AC
Главные характеристики:
|Параметр
|Значения
|Цена
|26 999 грн
|Мощность
|716 Вт
|Емкость батареи
|512 Вт·год
|Тип аккумуляторов
|Li-Ion
|Количество розеток
|2
|Время зарядки от сети
|3,5 часа
Производитель уверяет, что зарядную станцию можно отнести к долговечным, так как корпус устойчив к падениям, а аккумуляторы — премиальные литий-железо-фосфатные (LiFePO4), рассчитанные на 3000 циклов зарядки. У станции есть умный режим.
Чтобы уменьшить потерю энергии, она выключается сразу после полной зарядки устройств. Также устройство имеет встроенный светодиодный фонарь и дисплей, показывающий остаток заряда батареи, текущее состояние входа и выхода, а также примерное время зарядки.
EcoFlow River 3 Max Plus Wireless (EFRIVER3MP-Wireless-EU-CBOX)
Главные характеристики:
|Параметр
|Значения
|Цена
|33 999 грн
|Мощность
|600 Вт
|Емкость батареи
|858 Вт·год
|Тип аккумуляторов
|LiFePO4
|Количество розеток
|3
|Время зарядки от сети
|2 часа
Зарядные станции EcoFlow — одни из лидеров на рынке. Они отличаются высоким качеством, компактностью, удобством и легкостью. Модель River 3 Plus (Wireless) имеет отсоединяемую модульную конструкцию с павербанком Rapid (5000 мА·ч) и возможностью расширения емкости с помощью дополнительной батареи (Extra Battery).
Устройство быстро заряжается не только от сети, но от автомобиля или генератора. В отличие от других станций, EcoFlow имеют более длительный срок годности (как правило, 5 лет) и более низкую рабочую температуру (-20 °C вместо стандартных -10 °C в других устройствах).
Powerness Hiker U1000B
Главные характеристики:
|Параметр
|Значения
|Цена
|33 999 грн
|Мощность
|1000 Вт
|Емкость батареи
|768 Вт·год
|Тип аккумуляторов
|LiFePO4
|Количество розеток
|3
|Время зарядки от сети
|3 часа
Номинальная мощность этой станции составляет 1000 Вт с возможностью повышения до 2000 Вт благодаря функции X-Boost. Устройство хорошо подходит для резервного источника энергии дома, поскольку имеет встроенные функции защиты (от короткого замыкания, перегрева, нагрузки, перенапряжения и превышения тока), что гарантирует дополнительную безопасность для подключенных приборов.
Эта зарядная станция также оборудована дисплеем и поддерживает беспроводную зарядку.
Bluetti AC180 (BLU_AC180)
Главные характеристики:
|Параметр
|Значения
|Цена
|42 999 грн
|Мощность
|1800 Вт
|Емкость батареи
|1152 Вт·год
|Тип аккумуляторов
|LiFePO4
|Количество розеток
|2
|Время зарядки от сети
|1,8 часа
Bluetti — еще один лидер рынка и не удивительно, что станции этого бренда в перечне самых популярных среди ассортимента украинских магазинов бытовой техники. Модель AC180 отличается высокой мощностью, которой достаточно, чтобы удовлетворить большинство бытовых потребностей в питании — например, подключить микроволновку, холодильник, кофемашину
и т. д.
Станция имеет удобную ручку для переноски и весит 16 килограммов. Аккумулятор заряжается за короткий промежуток времени, а его хватает более чем на 3500 циклов зарядки.
Choetech BS008
Главные характеристики:
|Параметр
|Значения
|Цена
|59 999 грн
|Мощность
|2400 Вт
|Емкость батареи
|2048 Вт·год
|Тип аккумуляторов
|LiFePO4
|Количество розеток
|3
|Время зарядки от сети
|2 часа
Самая дорогая в нашей подборке, но и самая мощная зарядная станция. Станция отлично работает в широком диапазоне температур — от -10 до +40 °C. Обеспечивает стабильную и безопасную работу устройств, способна питать даже самые энергозатратные приборы в доме.
Срок годности станции 2 года, а батареи хватает более чем на 3500 циклов полного заряда.
Вывод
Выбор зарядной станции зависит от многих факторов, но все они будут связаны с вашими потребностями, ожиданиями и финансовыми возможностями. Сориентироваться самостоятельно в этом вопросе вполне реально.
Зарядная станция на практике может стать настоящей палочкой-выручалочкой. Главное, успевать ее заряжать и помнить, что даже самые темные дни непременно рано или поздно уйдут в прошлое.
