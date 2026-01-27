EcoFlow, Bluetti и другие: как выбрать зарядную станцию Сегодня 18:40 — Личные финансы

В современном жилище от света зависит едва ли не всё. Электроплиты, бойлеры, индивидуальное отопление, всевозможная бытовая техника работают при наличии электроэнергии. Но в условиях жестких отключений правила игры меняются. На сегодня у украинцев на первом месте не только комфорт, а удовлетворение базовых потребностей — чтобы жилье было освещенным и теплым. При этом на помощь приходят альтернативные аккумуляторные источники энергопитания. Finance.ua подготовил обзор зарядных станций, на которые стоит обратить внимание зимой 2026 года.

Как использовать зарядную станцию ​​в квартире

Выбирая этот прибор, следует начать с понимания того, как вы планируете им пользоваться. Есть несколько способов сделать это. Начнем с самого простого.

Легче всего использовать зарядную станцию, подсоединив приборы непосредственно к ней. Таким образом, вы просто включаете электроприбор в розетку на самой станции и он начинает работать по принципу как от большого павербанка. В некоторых случаях лучше подсоединять технику через стабилизаторы во избежание ее выхода из строя. Дополнительно можно использовать и удлинитель, если нужно включить одновременно больше приборов, чем розеток в зарядной станции.

Более сложный способ — интегрировать зарядную станцию ​​непосредственно в электрощиток. Для этого следует пригласить электрика, который правильно подключит прибор и настроит его работу. В дальнейшем, когда пропадает свет, устройство может запитывать квартиру в автоматическом или ручном режимах. В зависимости от того, как именно его настроит специалист.

Как выбрать зарядную станцию

Когда вы определитесь со способом использования прибора, можно переходить к расчету требуемой мощности. Это может быть 0,5 кВт, 1 кВт, 3 кВт и т. д. Станции небольшой мощности достаточно, чтобы включить Wi-Fi роутер, ноутбук, телевизор или холодильник. А чтобы пользоваться электрочайником или утюгом, понадобится устройство с большей мощностью.

Сориентироваться можно самостоятельно, изучив показатели мощности электроприборов. Например:

Электроприбор Мощность, кВт Электроплита 2,5−3,5 Электрическая духовка 1,6 Электрочайник 2,2 Стиральная машина 0,8−2,2 Пылесос 2 Бойлер 1,5−2,5 Обогреватель 1,2−2,0 Утюг 1,0−2,4 Холодильник 0,3−0,9 Микроволновка 0,6−1,5 Телевизор 0,08−0,14 Компьютер 0,065−0,45

Другой важный показатель для выбора зарядной станции — емкость батареи. От этого зависит, сколько времени он сможет работать в автономном режиме.

Как правило, энергоемкость зарядной станции производители указывают в значении Вт·ч. Отталкиваясь от этого можно рассчитать примерное время автономной работы устройства, разделив энергоемкость станции на мощность потребления одного или нескольких приборов.

К примеру, емкость батареи EcoFlow DELTA 2 составляет 1024 Вт·ч. Если к нему подключить 400-ваттный холодильник и 100-ваттный телевизор, то заряда хватит примерно на два часа. А если 90-ваттный ноутбук и 15-ваттный роутер, то станция проработает более 9 часов.

Выбирая зарядную станцию, ​​важно также наличие розеток (это может быть одна, две или даже четыре и более. — Ред.), разных USB портов, дополнительных разъемов, таких как автоприкуриватели, DC выходы, порт Anderson и т. д.

С точки зрения долговечности, при выборе зарядной станции следует обращать внимание на тип аккумулятора (литий-ионный или литий-железо-фосфатный), качество сборки и материалов корпуса, эффективную систему управления зарядом для предотвращения деградации батареи и т. д.

Для того чтобы устройство прослужило дольше, следует соблюдать условия эксплуатации — не использовать в экстремальных температурах и хранить станцию ​​в надлежащих условиях.

Решающими при выборе зарядной станции могут стать и дополнительные опции. К примеру, наличие дисплея, ручки для переноски или колес для транспортировки по квартире. Последняя опция может быть особенно полезна, ведь вес станций варьируется в среднем от 4−5 кг до 20−30 кг.

Обзор популярных моделей 2026 года

В этом разделе рассмотрим некоторые модели зарядных станций, которые больше всего покупают украинцы. В список вошли приборы с разными показателями мощности. А расположили мы их в порядке от самых дешевых до самых дорогих.

Итак, подробнее исследуем самые популярные модели зарядных станций в Украине, которые есть в наличии по состоянию на конец января 2026 года.

Vinnic Pollux Power Station PS600W-518 (PS600W-518wh)

Главные характеристики:

Параметр Значения Цена 12 999 грн Мощность 600 Вт Емкость батареи 518,4 Вт·год Тип аккумуляторов Li-Ion Количество розеток 1 Время зарядки от сети 6 часов

Это компактная и легкая зарядная станция весом всего 6 кг. Имеет удобную ручку для транспортировки и дисплей. Устройства хватит, чтобы заряжать гаджеты и ноутбук, включить Wi-Fi роутер.

Телевизор может работать от станции в течение 6 часов, а газовый котел — 4,5 часа. В то же время устройство долго заряжается и имеет несколько циклов заряда (всего 500, тогда как другие зарядные станции по 3000 — 5000).

Zese ZS102

Главные характеристики:

Параметр Значения Цена 14 700 грн Мощность 500 Вт Емкость батареи 550 Вт·год Тип аккумуляторов Li-Ion Количество розеток 1 Время зарядки от сети 6 часов

ZESE ZS102 — еще одна популярная у покупателей модель бюджетной небольшой зарядной станции.

Впрочем, у нее срок службы батареи дольше, чем у вышеупомянутой модели: 1500 циклов с сохранением 80% емкости. Подача питания возможна на шесть устройств одновременно. Из достоинств пользователи отмечают тихую работу и удобство в эксплуатации.

Vtoman FlashSpeed 600

Главные характеристики:

Параметр Значения Цена 22 999 грн Мощность 600 Вт Емкость батареи 499 Вт·год Тип аккумуляторов LiFePO4 Количество розеток 2 Время зарядки от сети 1,2 часа

Мощность этой модели примерно такая же, как и в предыдущих двух, соответственно, ее тоже хватит на зарядку гаджетов и малозатратных по потреблению электроэнергии приборов.

В то же время эта станция имеет две розетки, дисплей и быстро заряжается, что особенно актуально в условиях, когда свет включают всего на несколько часов подряд.

Navitel NS1000 808Wh (8594181744768)

Главные характеристики:

Параметр Значения Цена 22 999 грн Мощность 1000 Вт Емкость батареи 808 Вт·год Тип аккумуляторов Li-Ion Количество розеток 2 Время зарядки от сети 6−8 часов

Эта зарядная станция имеет встроенный аккумулятор литий-ионного типа емкостью 808.08 Вт·ч. Соответственно она относительно долго заряжается от сети до полного заряда (более 6 часов). В то же время, ее хватает в среднем на 8−12 часов работы, а включить можно даже стиральную машину. Станция имеет встроенный фонарь, две розетки и еще 10 разъемов разных форматов (Type-C, USB, DC).

Must EM1024S

Главные характеристики:

Параметр Значения Цена 26 999 грн Мощность 1000 Вт Емкость батареи 1280 Вт·год Тип аккумуляторов LiFePO4 Количество розеток 2 Время зарядки от сети 2 часа

Станция надежная и мощная одновременно. Емкость батареи 1280 Вт·ч обеспечивает длительное время работы для бытовых приборов, хватает на 7−10 часов, в зависимости от нагрузки. Заряжать станцию ​​можно от сети, а можно от солнечных батарей, сделав ее независимой от отключения электроэнергии. Станция имеет множество портов: USB Type-A, USB Type-C, прикуриватель 12 В и розетку 220 В. Из минусов — пользователи отмечают шум при запуске и зарядке.

Anker 535 PowerHouse — 512Wh/AC

Главные характеристики:

Параметр Значения Цена 26 999 грн Мощность 716 Вт Емкость батареи 512 Вт·год Тип аккумуляторов Li-Ion Количество розеток 2 Время зарядки от сети 3,5 часа

Производитель уверяет, что зарядную станцию ​​можно отнести к долговечным, так как корпус устойчив к падениям, а аккумуляторы — премиальные литий-железо-фосфатные (LiFePO4), рассчитанные на 3000 циклов зарядки. У станции есть умный режим.

Чтобы уменьшить потерю энергии, она выключается сразу после полной зарядки устройств. Также устройство имеет встроенный светодиодный фонарь и дисплей, показывающий остаток заряда батареи, текущее состояние входа и выхода, а также примерное время зарядки.

EcoFlow River 3 Max Plus Wireless (EFRIVER3MP-Wireless-EU-CBOX)

Главные характеристики:

Параметр Значения Цена 33 999 грн Мощность 600 Вт Емкость батареи 858 Вт·год Тип аккумуляторов LiFePO4 Количество розеток 3 Время зарядки от сети 2 часа

Зарядные станции EcoFlow — одни из лидеров на рынке. Они отличаются высоким качеством, компактностью, удобством и легкостью. Модель River 3 Plus (Wireless) имеет отсоединяемую модульную конструкцию с павербанком Rapid (5000 мА·ч) и возможностью расширения емкости с помощью дополнительной батареи (Extra Battery).

Устройство быстро заряжается не только от сети, но от автомобиля или генератора. В отличие от других станций, EcoFlow имеют более длительный срок годности (как правило, 5 лет) и более низкую рабочую температуру (-20 °C вместо стандартных -10 °C в других устройствах).

Powerness Hiker U1000B

Главные характеристики:

Параметр Значения Цена 33 999 грн Мощность 1000 Вт Емкость батареи 768 Вт·год Тип аккумуляторов LiFePO4 Количество розеток 3 Время зарядки от сети 3 часа

Номинальная мощность этой станции составляет 1000 Вт с возможностью повышения до 2000 Вт благодаря функции X-Boost. Устройство хорошо подходит для резервного источника энергии дома, поскольку имеет встроенные функции защиты (от короткого замыкания, перегрева, нагрузки, перенапряжения и превышения тока), что гарантирует дополнительную безопасность для подключенных приборов.

Эта зарядная станция также оборудована дисплеем и поддерживает беспроводную зарядку.

Bluetti AC180 (BLU_AC180)

Главные характеристики:

Параметр Значения Цена 42 999 грн Мощность 1800 Вт Емкость батареи 1152 Вт·год Тип аккумуляторов LiFePO4 Количество розеток 2 Время зарядки от сети 1,8 часа

Bluetti — еще один лидер рынка и не удивительно, что станции этого бренда в перечне самых популярных среди ассортимента украинских магазинов бытовой техники. Модель AC180 отличается высокой мощностью, которой достаточно, чтобы удовлетворить большинство бытовых потребностей в питании — например, подключить микроволновку, холодильник, кофемашину и т. д.

Станция имеет удобную ручку для переноски и весит 16 килограммов. Аккумулятор заряжается за короткий промежуток времени, а его хватает более чем на 3500 циклов зарядки.

Choetech BS008

Главные характеристики:

Параметр Значения Цена 59 999 грн Мощность 2400 Вт Емкость батареи 2048 Вт·год Тип аккумуляторов LiFePO4 Количество розеток 3 Время зарядки от сети 2 часа

Самая дорогая в нашей подборке, но и самая мощная зарядная станция. Станция отлично работает в широком диапазоне температур — от -10 до +40 °C. Обеспечивает стабильную и безопасную работу устройств, способна питать даже самые энергозатратные приборы в доме.

Срок годности станции 2 года, а батареи хватает более чем на 3500 циклов полного заряда.

Вывод

Выбор зарядной станции зависит от многих факторов, но все они будут связаны с вашими потребностями, ожиданиями и финансовыми возможностями. Сориентироваться самостоятельно в этом вопросе вполне реально.

Зарядная станция на практике может стать настоящей палочкой-выручалочкой. Главное, успевать ее заряжать и помнить, что даже самые темные дни непременно рано или поздно уйдут в прошлое.

