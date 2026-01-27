Работа в Польше: эксперт назвала важные нюансы Сегодня 21:03 — Личные финансы

Работа в Польше: эксперт назвала важные нюансы

На этапе трудоустройства в Польше люди чаще всего сталкиваются с рисками — от невыплаты зарплаты до отсутствия какой-либо правовой защиты.

Эксперт, вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко советует соблюдать нескольких базовых правил, которые помогут избежать проблем, пишет РБК-Украина

На что следует обратить внимание

Прежде всего, не стоит начинать работу без подписанного контракта — даже если речь идет о так называемом «испытательном сроке».

Договор может быть бумажным или электронным, но он обязательно должен существовать. Без него у работника нет никаких гарантий:

нет выплаты зарплаты,

нет защиты в случае конфликта с работодателем.

Распространенная ловушка

Вакансии с высокой зарплатой без требований к знанию языка или опыта. Если условия выглядят слишком привлекательно, это часто означает скрытые нюансы, о которых не сообщают сразу, или откровенное мошенничество.

Отдельное внимание следует обратить на форму оплаты труда. Несмотря на распространенность так называемой «серой» зарплаты в конвертах, она лишает работника социальных гарантий и может привести к проблемам с законом. Легальная выплата означает:

пенсионные взносы,

медицинское страхование,

защиту в случае проверок.

Специалисты также советуют по возможности выбирать трудовой договор, а не гражданско-правовое соглашение. Именно трудовой контракт гарантирует оплачиваемый отпуск, больничные и более высокий уровень защиты от увольнения.

Ранее писали , что Польша является одним из основных направлений для переезда украинских беженцев. По подсчетам, в месяц одному человеку понадобится от 3500 (около 40 тыс. грн) до 6000 злотых (около 70 тыс. грн).

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в большинстве городов Польши составляет от 1800 до 3000 злотых. В Варшаве — от 3 000 злотых.

До этого Finance.ua отмечал , что с 1 января 2026 года работники в Польше получают минимальную зарплату в размере 4806 злотых брутто (около 42 тыс. грн) и минимальную почасовую ставку — 31,40 злотых брутто (около 360 грн).

Справка Finance.ua:

Украинцы составляют 67% общего количества иностранцев, занятых в польской экономике. Это около 5% всех работающих в Польше. В то же время, украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности.

Около 80% украинцев, проживающих в Польше, экономически активны, имеют работу и платят налоги и социальные взносы. Для сравнения, в Германии этот показатель составляет около 25%, в Чехии — 48%.

Аналитики отмечают, что украинцы, прежде всего, заполняют сегменты рынка труда, которые менее привлекательны для местных работников. Спрос на рабочую силу в отраслях HoReCa, ритейла, логистики и перерабатывающей промышленности остается стабильно высоким, тогда как заинтересованность поляков в неквалифицированных должностях низкая.

