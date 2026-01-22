Какой город в Польше самый бедный Сегодня 18:00 — Личные финансы

Город в Польше самый бедный

Самый бедный город Польши — Грифув Силезский (Нижнесилезское воеводство). Доходы местного самоуправления на душу населения там рекордно низкие.

Об этом говорится в последнем рейтинге журнала «Wspólnota», пишет npoland.net.pl

Журнал «Wspólnota» составил рейтинг состоятельности местного самоуправления. Были учтены доходы муниципального бюджета на душу населения.

Грифув Силезский оказался самым бедным городом в Польше. При исследовании использовали данные за 2024 год.

Индекс состоятельности в Грифуве Силезском составил всего 4 213,61 злотых на человека. Это низкий показатель, ведь даже минимальная зарплата с 1 июля 2024 года составила 4300 злотых брутто.

Второе место в рейтинге беднейших польских городов заняло Толкмицко (Варминско-Мазурское воеводство). Здесь индекс состоятельности составил 4 797,39 злотых на душу населения.

Конечно, индекс состоятельности не означает, что все жители Грифува Силезского получают низкую заработную плату. В городе достаточно зажиточных людей. Этот рейтинг основан на финансах местного самоуправления и мало связан с доходами отдельных жителей.

Данные Министерства финансов за 2024 год свидетельствуют о том, что беднейшим муниципалитетом Польши является Дедня (Подкарпатское воеводство).

По подсчетам GUS, в 2024 году самые низкие зарплаты по воеводствам были зафиксированы в Подкарпатском (7175,92 злотых) и Варминско-Мазурском (7133,90 злотых).

Кракове — средняя брутто составляет 11 160,39 злотых. Ранее Finance.ua писал, что самые высокие зарплаты получают — средняя брутто составляет 11 160,39 злотых.

В тройку лидеров по зарплатам также вошли Варшава (10 606,89 злотых) и Гданьск (10 370,97 злотых).

Наибольший рост доходов отмечен в секторах информации и коммуникации, культура и развлечения, транспорт, складское хозяйство, торговля и автомобильное производство.

