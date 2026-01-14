Сколько украинцев работает в Польше Сегодня 10:22 — Личные финансы

Сколько украинцев работает в Польше

По состоянию на конец июля 2025 года в Польше работало 1 106 300 иностранцев — это 6,7% от общего количества работников в стране.

Данные, опубликованные Главным статистическим управлением, показывают, что иностранцы, работавшие в Польше в июле 2025 года, происходят из более чем 150 стран, пишет inpoland.

Самой большой группой иностранных работников в Польше были граждане Украины — 67%. Их доля снизилась на 0,3% по сравнению с июлем 2024 года и выросла на 0,1% по сравнению с июнем 2025 года.

По состоянию на 31 июля 2025 г. их было 741 000, что на 5,7% больше, чем годом ранее, и на 0,8% больше, чем в июне 2025 года.

Регионы

Как показывают данные GUS, к концу июля прошлого года каждый пятый иностранец, работавший в Польше, проживал в Варшавском регионе. Наименьшее количество иностранцев проживало в Свентокшиском регионе — менее 1%.

По состоянию на 31 июля 2025 г. 428 000 иностранцев работали исключительно по договорам поручения и аналогичным договорам. Это на 5,6% больше, чем в июле 2024 года, и на 1,4% больше, чем месяцем ранее.

Ранее мы писали , что украинцы работают в Польше преимущественно в секторах, где не хватает местной рабочей силы. Это такие отрасли, как строительство, промышленность, сфера услуг, транспорт, общепит и уход за пожилыми людьми.

Об Напомним, около 40% взрослых иммигрантов из Украины имеют высокую или очень высокую вероятность остаться в Польше на постоянной основе.Об этом говорится в анализе Польского экономического института (PIE).

