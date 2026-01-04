Где работают украинцы в Польше Сегодня 16:35 — Личные финансы

Где работают украинцы в Польше

Украинцы работают в Польше преимущественно в секторах, где не хватает местной рабочей силы.

Это такие отрасли, как строительство, промышленность, сфера услуг, транспорт, общепит и уход за пожилыми людьми.

Об этом в интервью Польскому агентству прессы заявил Пйотр Роговецкий, эксперт организации «Работодатели Польши», пишет inpoland.net

Закон о помощи гражданам Украины, принятый в 2022 году, обеспечил украинцам свободный доступ к польскому рынку труда без необходимости получения разрешений. Для легального пребывания и работы достаточно оформить номер PESEL.

В то же время специальный закон неоднократно менялся: в частности, социальные выплаты, такие как программа 800+, были связаны с фактом трудоустройства, а с 1 января 2026 года подача заявления на PESEL потребует личного присутствия в учреждении.

Читайте также Иностранцы могут потерять работу: с 1 января 2026 года в Польше изменяют условия трудоустройства

По данным Управления социального страхования (ZUS), к концу 2024 года в Польше было зарегистрировано 1,19 млн иностранцев, из которых наибольшую группу составляют граждане Украины. Отчет Банка краевого хозяйства (BGK) за март 2025 года показывает, что украинцы составляют около 5% всех работников в стране и ежегодно обеспечивали от 0,5% до 2,4% прироста ВВП Польши в последнее десятилетие.

Читайте также Сколько украинцев хотят остаться в Польше

Эксперты отмечают, что любые изменения в правилах пребывания и трудоустройства иностранцев должны вводиться заблаговременно и прозрачно. По словам Роговецкого, массовый отток украинских работников в случае резких законодательных изменений может негативно отразиться на экономическом потенциале Польши.

Об Напомним, около 40% взрослых иммигрантов из Украины имеют высокую или очень высокую вероятность остаться в Польше на постоянной основе.Об этом говорится в анализе Польского экономического института (PIE).

Решение остаться все чаще определяется не только экономическими факторами. Факторы идентичности — ощущение принадлежности, социальные связи, эмоциональная безопасность — более чем в четыре раза сильнее связаны с намерениями остаться в Польше, чем уровень доходов или условия трудоустройства.

Украинцы с высокой вероятностью постоянного проживания чаще всего декларируют планы подачи на польское гражданство и формирование долгосрочной жизни в стране.

В то же время, около 60% взрослых мигрантов находятся в так называемой переходной или прагматичной фазе.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2026 года в Польше вступили в силу изменения в Закон о Национальной инспекции труда. Они предоставят инспекторам PIP (Государственной инспекции труда в Польше) право превращать гражданско-правовые договоры в трудовые, если характер выполнения обязанностей будет соответствовать работе на ставку. Эксперты предупреждают, что последствия реформы могут больше всего ударить не по бизнесу, а по иностранным работникам.

По данным польского GUS, средняя валовая месячная зарплата в секторе предприятий в октябре 2025 года составила 8 865,12 злотых. Это +6,6% к 2024 году и +1,3% к предыдущему месяцу.

Самые высокие зарплаты получают в Кракове — средняя брутто составляет 11 160,39 злотых. В тройку лидеров по зарплатам также вошли Варшава (10 606,89 злотых) и Гданьск (10 370,97 злотых).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.