Сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы жить комфортно
Польша — одно из основных направлений для переезда украинских беженцев. Однако расходы на жизнь за границей часто выше. По подсчетам, в месяц одному человеку понадобится от 3500 (около 40 тыс. грн) до 6000 злотых (около 70 тыс. грн).
Об этом пишет «Телеканал 24», ссылаясь на Migrant.info.pl.
Основные ежемесячные расходы в Польше
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в большинстве городов Польши составляет от 1800 до 3000 злотых. В Варшаве — от 3 000 злотых.
На коммунальные услуги и интернет придется потратить от 400 до 800 злотых.
Бюджет на продукты составляет примерно 900−1300 злотых в месяц.
Месячные расходы на общественный транспорт колеблются от 150 до 300 злотых.
На базовые расходы, такие как одежда, личные нужды, досуг — еще 300−600 злотых.
Как подсчитала финансист Марта Каминская, общие ежемесячные расходы одного человека в Польше составляют в среднем от 3500 до 6000 злотых. Окончательная сумма зависит от города, условий аренды и образа жизни.
Средняя зарплата в Польше
До этого Finance.ua отмечал, что с 1 января 2026 года работники в Польше получают минимальную зарплату в размере 4806 злотых брутто (около 42 тыс. грн) и минимальную почасовую ставку — 31,40 злотых брутто (около 360 грн).
Самые высокие зарплаты получают в Кракове — средняя брутто составляет 11 160,39 злотых. В тройку лидеров по зарплатам также вошли Варшава (10 606,89 злотых) и Гданьск (10 370,97 злотых).
