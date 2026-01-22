0 800 307 555
Аренда жилья в Польше подорожает — главные причины

Недвижимость
Цены на арендуемое жилье в Польше будут расти
Арендаторам следует готовиться к росту расходов на жилье. Данные Центрального статистического управления Польши (GUS) свидетельствуют о том, что повышение арендной платы практически неизбежно.
Об этом пишет inpoland.
На это влияют сразу два фактора — индексация аренды из-за инфляции и удорожание коммунальных услуг, увеличивающих общую стоимость содержания квартиры.

Инфляция замедлилась, но аренда все равно дорожает

По оценке GetHome. pl, в 2026 году инфляционный рост арендной платы будет ниже, чем в предыдущие годы. Впрочем, в сочетании с ростом тарифов на коммунальные услуги это все равно приводит к ощутимому удорожанию аренды.

Индексация арендной платы по договору

Долгосрочные договоры аренды, заключенные более чем на год, обычно содержат пункт об индексации. Он дает арендодателю право автоматически повышать арендную плату в соответствии со среднегодовым индексом потребительских цен.
По данным GUS, среднегодовая инфляция в 2025 году составила 3,6%. Это означает, что при арендной плате 3000 злотых ежегодное повышение, которое обычно происходит в феврале, может составить около 108 злотых.

Коммунальные услуги: еще один фактор роста арендной платы

Чинш обычно включает оплату отопления, воды, канализации, вывоза мусора и электроэнергии. Именно эти статьи расходов за последний год подорожали наиболее ощутимо.
По официальным данным, в 2025 году стоимость жилья вместе с коммунальными услугами была на 7,3% выше, чем в 2024 году. Темпы роста превысили общий уровень инфляции.
Больше всего возросла плата за вывоз мусора — на 11,6% в годовом исчислении. Стоимость электроэнергии повысилась в среднем на 13,3%, газа — на 10,2%. Вода подорожала на 8,4%, водоотвод — на 7,3%. Только отопление выросло медленнее инфляции — на 3,1%.

Что это значит для арендаторов

В результате даже при умеренной инфляции общие расходы по аренде жилья продолжают расти. Арендаторам следует учитывать как возможную индексацию арендной платы, так и повышение коммунальных тарифов при планировании бюджета на 2026 год.
Ранее сообщалось, что в 2026 году цены на аренду квартир в Польше продолжают расти на фоне постоянного спроса со стороны мигрантов, студентов и работников международных компаний. Сколько стоит жилье в крупнейших польских городах — читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Аренда жильяЖилая недвижимость
