Как быстро регистрировать право собственности на недвижимость
Юридически право распоряжаться имуществом (продать, заложить в банк или передать по наследству) возникает именно с момента регистрации в Государственном реестре.
Обычно процедура занимает до 5 рабочих дней. Это норма, прописанная в статье 19 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», пишет novyny.live.
Читайте также
«Государственная регистрация прав производится в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня подачи заявления», — говорится в документе.
На практике если документы в порядке, нотариусы закрывают этот вопрос быстрее, но ориентироваться стоит именно на рабочую неделю.
Если сделка срочная и ждать пять дней нет возможности, закон разрешает официально «купить» время. В таком случае вы платите повышенный административный сбор, а регистратор рассматривает ваше заявление вне очереди.
Сроки
- 2 часа — экстренный режим (обычно для сложных коммерческих сделок или разъездов «день в день»);
- 1 рабочий день — золотой стандарт для тех, кто хочет закрыть вопрос сразу после нотариуса;
- 2 рабочих дня — чуть дешевле, чем суточный срок, но все еще быстрее, чем в общей очереди.
В таких случаях регистратор производит проверку документов вне очереди. Однако даже ускоренная процедура не отменяет обязательные юридические проверки.
Где оформить
Вы можете выбрать самый удобный путь:
- Частный или государственный нотариус — проще всего, ведь они регистрируют право собственности сразу после подписания договора.
- ЦПАУ — надежный, но часто более долгий путь через физические очереди.
- Портал «Дія» — удобно для самостоятельной подачи, однако помните: онлайн-заявку все равно обрабатывает живой человек (регистратор), поэтому сроки остаются прежними.
Ранее в Министерстве юстиции сообщили, что делать украинцам, если утеряно свидетельство о праве собственности или государственном акте о праве собственности на земельный участок, выданные до 1 января 2013 года.
Владельцы недвижимого имущества, которые получили право собственности на основании таких документов, в случае их утраты, повреждения или порчи имеют возможность провести государственную регистрацию права собственности на такое имущество в Государственном реестре прав на недвижимое имущество без подачи таких документов.
В таком случае государственным регистратором будут использоваться сведения Реестра права собственности на недвижимое имущество или Государственный земельный кадастр.
Поделиться новостью
Также по теме
Как быстро регистрировать право собственности на недвижимость
Условия программы «єОселя» ужесточились: что изменилось
Сколько стоит однокомнатная квартира в регионах Украины — данные за февраль (инфографика)
Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине в 2026 году (инфографика)
Какая цена на подержанное жилье в Испании в феврале: где купить дешевле (инфографика)
Рынок новостроек: где в Украине выросли цены на жилье (инфографика)