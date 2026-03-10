Как быстро регистрировать право собственности на недвижимость Сегодня 15:00 — Недвижимость

Как быстро регистрировать право собственности на недвижимость

Юридически право распоряжаться имуществом (продать, заложить в банк или передать по наследству) возникает именно с момента регистрации в Государственном реестре.

до 5 рабочих дней. Это норма, прописанная в статье 19 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», пишет Обычно процедура занимаетЭто норма, прописанная в статье 19 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», пишет novyny.live

«Государственная регистрация прав производится в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня подачи заявления», — говорится в документе.

На практике если документы в порядке, нотариусы закрывают этот вопрос быстрее, но ориентироваться стоит именно на рабочую неделю.

Если сделка срочная и ждать пять дней нет возможности, закон разрешает официально «купить» время. В таком случае вы платите повышенный административный сбор, а регистратор рассматривает ваше заявление вне очереди.

Сроки

2 часа — экстренный режим (обычно для сложных коммерческих сделок или разъездов «день в день»);

1 рабочий день — золотой стандарт для тех, кто хочет закрыть вопрос сразу после нотариуса;

2 рабочих дня — чуть дешевле, чем суточный срок, но все еще быстрее, чем в общей очереди.

В таких случаях регистратор производит проверку документов вне очереди. Однако даже ускоренная процедура не отменяет обязательные юридические проверки.

Где оформить

Вы можете выбрать самый удобный путь:

Частный или государственный нотариус — проще всего, ведь они регистрируют право собственности сразу после подписания договора. ЦПАУ — надежный, но часто более долгий путь через физические очереди. Портал «Дія» — удобно для самостоятельной подачи, однако помните: онлайн-заявку все равно обрабатывает живой человек (регистратор), поэтому сроки остаются прежними.

Ранее в Министерстве юстиции сообщили, что делать украинцам, если утеряно свидетельство о праве собственности или государственном акте о праве собственности на земельный участок, выданные до 1 января 2013 года.

Владельцы недвижимого имущества, которые получили право собственности на основании таких документов, в случае их утраты, повреждения или порчи имеют возможность провести государственную регистрацию права собственности на такое имущество в Государственном реестре прав на недвижимое имущество без подачи таких документов.

В таком случае государственным регистратором будут использоваться сведения Реестра права собственности на недвижимое имущество или Государственный земельный кадастр.

