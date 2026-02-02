Что делать, если утрачено свидетельство о праве собственности, выданное до 1 января 2013 года Сегодня 20:02 — Недвижимость

В Министерстве юстиции сообщили, что делать украинцам, если утрачено свидетельство о праве собственности или государственном акте о праве собственности на земельный участок, выданные до 1 января 2013 года.

Выдача свидетельств о праве собственности или государственных актов на право собственности на земельный участок сопровождалась проведением регистрационных действий в Реестре прав собственности на недвижимое имущество и Государственном реестре земель. Указанные реестры прекратили свое функционирование с 01.01.2013 года.

При этом Реестр прав собственности на недвижимое имущество стал неотъемлемой архивной составляющей частью Государственного реестра прав на недвижимое имущество, а сведения Государственного реестра земель перенесены в Государственный земельный кадастр.

Что делать

Владельцы недвижимого имущества, которые получили право собственности на основании таких документов, в случае их утраты, повреждения или порчи имеют возможность провести государственную регистрацию права собственности на такое имущество в Государственном реестре прав на недвижимое имущество без предоставления таких документов.

В таком случае государственным регистратором будут использоваться сведения Реестра права собственности на недвижимое имущество или Государственный земельный кадастр.

Такая процедура применима и в случае, когда регистрация права собственности на основании свидетельства о праве собственности проводилась предприятием БТИ на бумажных носителях информации без использования Реестра права собственности на недвижимое имущество.

В дальнейшем это дает возможность использовать сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество в подтверждение своего права собственности.

Куда обращаться

Для проведения государственной регистрации права собственности в таком случае достаточно обратиться в любой ЦПАУ или к нотариусу в пределах области, где расположено недвижимое имущество.

Впрочем, если недвижимое имущество находится в Автономной Республике Крым, городе Севастополь, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях, обратиться можно в любой ЦПАУ или к нотариусу в пределах территории Украины. В этот список с 13 октября текущего года также прибавляется еще и Черниговская область.

Онлайн

Подать заявление о государственной регистрации права собственности можно также и в электронной форме через портал Дія (Луганской и Донецкой областей).

При проведении такой регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество обязательно указываются сведения о потере, повреждении или порче соответствующего документа.

Цена

Такая государственная регистрация права собственности бесплатная.

