Киев или пригород — где цены на новые квартиры растут быстрее

Недвижимость
Пригород перестает быть только дешевым «спальным поясом» – об этом свидетельствует рост цен на жилье
За год первичный рынок жилья Киева и пригорода демонстрировал разную динамику цен. Хотя столичные новостройки дорожали медленнее, именно пригород показал значительно более высокие темпы роста. Более того, пригород перестает быть «спальным поясом» и все чаще воспринимается как полноценная альтернатива жилью в столице.
Квартиры на первичке — Киев VS пригород

По данным ЛУН Статистика, в начале января 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева составила 55,4 тыс. грн. За год цена выросла почти на 4%, ведь еще в начале 2025 квадратный метр на столичной первичке стоил в среднем 53,3 тыс. грн.
В пригороде столицы цены на первичном рынке росли гораздо быстрее. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 36,8 тыс. грн., что почти на треть дешевле, чем в Киеве. В то же время за год цена выросла на 14%. В начале 2025 года средняя стоимость «квадрата» в пригороде составила 32,3 тыс. грн.
«Заметим, что в абсолютных числах новостройки в пригороде подорожали почти вдвое больше, чем в столице. В области квадратный метр за год прибавил 4,5 тыс. грн, а в столице — всего 2,1 тыс. грн», — комментируют в ЛУН.

Какие сегменты росли быстрее всего

В Киеве главным драйвером роста средней цены стали проекты комфорт-класса. В год квадратный метр в этом сегменте подорожал почти на 14% — с 43 тыс. грн до 48,9 тыс. грн.
В пригороде самый большой рост зафиксировали в бизнес-классе. Средняя цена квадратного метра здесь увеличилась почти на 20% - с 35,5 тыс. грн до 42,4 тыс. грн.
Что значит такая динамика для рынка

По словам руководителя ЛУН Статистика Людмилы Кирюхиной, эти показатели свидетельствуют о структурных изменениях на первичном рынке столичного региона.
  • Во-первых, спрос и инвестиционная активность постепенно смещаются из Киева в область, что отражается в темпах роста цен.
  • Во-вторых, пригород перестает быть лишь дешевым «спальным поясом» и все чаще рассматривается как полноценная альтернатива столице. Это подтверждает и тот факт, что в Киеве цены росли, прежде всего, в комфорт-классе, тогда как в пригороде — в бизнес-сегменте.
Ранее Finance.ua сообщал, что за 1-комнатную квартиру на вторичке в Киеве сейчас придется отдать от 68 тыс. долларов.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьКвартираНедвижимостьИнвестиции в недвижимость
