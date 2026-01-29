Какие этажи в домах украинцы выбирают чаще всего (мнение экспертов) Сегодня 21:03 — Недвижимость

Какие этажи препочитают украинцы

Раньше квартиры на верхних этажах покупали больше из-за красивого вида из окна и отсутствия соседей сверху. В настоящее время самый низкий спрос на квартиры на последнем этаже.

Об этом пишу 24tv.ua.

В многоэтажных домах именно верхние этажи больше всего зависят от работы лифта. При отключении электроэнергии это становится проблемой, особенно для семей с детьми и пожилых людей.

Квартира на первом этаже также редко становится приоритетным выбором при покупке жилья, пишет АН Perfect. Главная причина заключается в отсутствии приватности, ведь окна выходят на улицу или во двор, поэтому прохожие легко могут видеть, что происходит внутри.

и т. д. », — отметила обозреватель рынка недвижимости «Если мы говорим о вторичном рынке, то на первом этаже под квартирой подвал, соответственно, в помещении будет холоднее, сырее, может быть такое, что старые коммуникации прорывает и влага увеличивается», — отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак

Минусы

Среди распространенных минусов называют повышенный уровень шума с дороги и подъезда. Хотя цена квартиры на первом этаже обычно ниже, многие не готовы жертвовать комфортом и спокойствием ради экономии.

Какие этажи выбирают чаще всего

Наибольшим спросом на рынке жилья пользуются квартиры на средних этажах. Обычно покупатели выбирают жилье с третьего по восьмой этаж, потому что именно этот вариант считается оптимальным по соотношению цены квартиры, безопасности и удобства.

Читайте также Кого не могут выселить из жилья в 2026 году

Средние этажи обеспечивают комфортный уровень, меньше шума с улицы и достаточно естественного света. Такие квартиры не так зависят от лифта, как жилье на верхних этажах, и одновременно лишены основных недостатков первого этажа.

Цены на аренду

Арендаторы также часто выбирают средние этажи. Стоимость аренды на средних этажах может быть несколько выше других вариантов. Самым низким по стоимости остается аренда на первом этаже.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.