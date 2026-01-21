Где в Киеве самая дешевая и самая дорогая аренда 1-комн. квартиры в январе (инфографика) Сегодня 09:00 — Недвижимость

Самая дешевая и самая дорогая аренда 1 ком. квартиры в январе

По состоянию на 20 января 2026 года в Киеве самая дорогая аренда 1-комн. квартиры в Печерском и Шевченковском районе — 34 тыс. грн и 23 тыс. грн соответственно.

Об этом говорится в инфографике ЛУН

Дешевле всего квартиры можно найти в Деснянском районе — за 9 800 тыс. грн.

Днепровский и Дарницкий районы — 14 тыс. и 15 тыс. соответственно.

Пригород Киева

Здесь 1-комнатную можно снять по такой цене:

Бровары 12 тыс. грн.

Буча — 12 300 грн.

Гостомель — 10 тыс. грн.

Ирпень — 15 тыс. грн.

Вишневое — 12 тыс. грн.

Петропавловская Борщаговка — 14 500 грн.

При этом рост аренды квартир за год составил более 6%, а за месяц аренда в столице выросла +3%.

Какой процент зарплаты идет на аренду

Чтобы снять 1-комнатную квартиру в столице, украинцы должны выложить в январе 52% своей зарплаты в среднем. В августе 2025 для сравнения было 67% зарплаты.

Квартиры быстро сдаются в аренду, на это сейчас уходит примерно 11 дней. И этот процент вырос по сравнению с прошлым годом на 83%.

Напомним, согласно статистике ЛУН от 19.01.2026 года, цены на квартиры на вторичном рынке выросли за год в большинстве регионов Украины.

В столице 1-комнатная квартира подорожала на 12%, и сейчас ее можно купить от 68 тыс. долларов.

Ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ упраздняет устаревший Жилищный кодекс и вводит новые механизмы доступа граждан к жилью. Одним из инструментов, предусмотренных законом, является аренда с правом выкупа.

Речь идет о жилье, которое после 10-ти лет аренды можно будет оформить в собственность. Воспользоваться таким правом можно только один раз.

Платежи, которые арендатор будет платить в течение этого периода, будут поступать в специальный револьверный фонд. Средства из него будут направляться на строительство нового социального жилья.

В этот же фонд будут засчитываться платежи за социальную аренду. Ее размер будет определяться индивидуально для каждой семьи и не будет превышать 30% совокупного дохода домохозяйства.

