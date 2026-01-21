Где в Киеве самая дешевая и самая дорогая аренда 1-комн. квартиры в январе (инфографика)
По состоянию на 20 января 2026 года в Киеве самая дорогая аренда 1-комн. квартиры в Печерском и Шевченковском районе — 34 тыс. грн и 23 тыс. грн соответственно.
Об этом говорится в инфографике ЛУН.
Дешевле всего квартиры можно найти в Деснянском районе — за 9 800 тыс. грн.
Днепровский и Дарницкий районы — 14 тыс. и 15 тыс. соответственно.
Пригород Киева
Здесь 1-комнатную можно снять по такой цене:
- Бровары 12 тыс. грн.
- Буча — 12 300 грн.
- Гостомель — 10 тыс. грн.
- Ирпень — 15 тыс. грн.
- Вишневое — 12 тыс. грн.
- Петропавловская Борщаговка — 14 500 грн.
При этом рост аренды квартир за год составил более 6%, а за месяц аренда в столице выросла +3%.
Какой процент зарплаты идет на аренду
Чтобы снять 1-комнатную квартиру в столице, украинцы должны выложить в январе 52% своей зарплаты в среднем. В августе 2025 для сравнения было 67% зарплаты.
Квартиры быстро сдаются в аренду, на это сейчас уходит примерно 11 дней. И этот процент вырос по сравнению с прошлым годом на 83%.
Читайте также
Напомним, согласно статистике ЛУН от 19.01.2026 года, цены на квартиры на вторичном рынке выросли за год в большинстве регионов Украины.
В столице 1-комнатная квартира подорожала на 12%, и сейчас ее можно купить от 68 тыс. долларов.
Ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ упраздняет устаревший Жилищный кодекс и вводит новые механизмы доступа граждан к жилью. Одним из инструментов, предусмотренных законом, является аренда с правом выкупа.
Речь идет о жилье, которое после 10-ти лет аренды можно будет оформить в собственность. Воспользоваться таким правом можно только один раз.
Платежи, которые арендатор будет платить в течение этого периода, будут поступать в специальный револьверный фонд. Средства из него будут направляться на строительство нового социального жилья.
В этот же фонд будут засчитываться платежи за социальную аренду. Ее размер будет определяться индивидуально для каждой семьи и не будет превышать 30% совокупного дохода домохозяйства.
Что именно изменится для простых украинцев, подробно рассказываем в статье Новый закон о жилищной политике: что меняется для украинцев.
Поделиться новостью
Также по теме
Где в Киеве самая дешевая и самая дорогая аренда 1-комн. квартиры в январе (инфографика)
В Украине отменяют советский Жилищный кодекс: что изменится
Какие дома в Киеве самые энергоэффективные (исследование)
Аренда с правом выкупа: что меняет закон о жилищной политике
Новый закон о жилищной политике: что изменится для украинцев — комментарий эксперта
Средняя цена 1-комн. квартиры на вторичке в январе: где возросла больше всего (инфографика)