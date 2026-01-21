0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в Киеве самая дешевая и самая дорогая аренда 1-комн. квартиры в январе (инфографика)

Недвижимость
26
Самая дешевая и самая дорогая аренда 1 ком. квартиры в январе
Самая дешевая и самая дорогая аренда 1 ком. квартиры в январе
По состоянию на 20 января 2026 года в Киеве самая дорогая аренда 1-комн. квартиры в Печерском и Шевченковском районе — 34 тыс. грн и 23 тыс. грн соответственно.
Об этом говорится в инфографике ЛУН.
Где в Киеве самая дешевая и самая дорогая аренда 1-комн. квартиры в январе (инфографика)
Дешевле всего квартиры можно найти в Деснянском районе — за 9 800 тыс. грн.
Днепровский и Дарницкий районы — 14 тыс. и 15 тыс. соответственно.

Пригород Киева

Здесь 1-комнатную можно снять по такой цене:
  • Бровары 12 тыс. грн.
  • Буча — 12 300 грн.
  • Гостомель — 10 тыс. грн.
  • Ирпень — 15 тыс. грн.
  • Вишневое — 12 тыс. грн.
  • Петропавловская Борщаговка — 14 500 грн.
Где в Киеве самая дешевая и самая дорогая аренда 1-комн. квартиры в январе (инфографика)
При этом рост аренды квартир за год составил более 6%, а за месяц аренда в столице выросла +3%.
Где в Киеве самая дешевая и самая дорогая аренда 1-комн. квартиры в январе (инфографика)

Какой процент зарплаты идет на аренду

Чтобы снять 1-комнатную квартиру в столице, украинцы должны выложить в январе 52% своей зарплаты в среднем. В августе 2025 для сравнения было 67% зарплаты.
Квартиры быстро сдаются в аренду, на это сейчас уходит примерно 11 дней. И этот процент вырос по сравнению с прошлым годом на 83%.
Читайте также
Напомним, согласно статистике ЛУН от 19.01.2026 года, цены на квартиры на вторичном рынке выросли за год в большинстве регионов Украины.
В столице 1-комнатная квартира подорожала на 12%, и сейчас ее можно купить от 68 тыс. долларов.
Ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ упраздняет устаревший Жилищный кодекс и вводит новые механизмы доступа граждан к жилью. Одним из инструментов, предусмотренных законом, является аренда с правом выкупа.
Речь идет о жилье, которое после 10-ти лет аренды можно будет оформить в собственность. Воспользоваться таким правом можно только один раз.
Платежи, которые арендатор будет платить в течение этого периода, будут поступать в специальный револьверный фонд. Средства из него будут направляться на строительство нового социального жилья.
В этот же фонд будут засчитываться платежи за социальную аренду. Ее размер будет определяться индивидуально для каждой семьи и не будет превышать 30% совокупного дохода домохозяйства.
Что именно изменится для простых украинцев, подробно рассказываем в статье Новый закон о жилищной политике: что меняется для украинцев.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЦены на квартирыАренда жилья
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems