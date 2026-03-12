Как продать долю в квартире без согласия совладельцев Сегодня 08:37 — Недвижимость

Долю в квартире без согласия совладельцев можно только при одном условии

Совместная собственность на недвижимость часто становится причиной конфликтов между совладельцами. Супруги, родственники или наследники могут годами пользоваться общей квартирой, но со временем возникает вопрос: можно ли продать свою долю без согласия других владельцев.

Со ссылкой на Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета рассказываем, возможно ли это.

Законодательство Украины предусматривает несколько вариантов распоряжения таким имуществом, однако порядок действий зависит от того, какой тип общей собственности оформлен.

Какие бывают формы общей собственности

Согласно Гражданскому кодексу Украины, общая собственность может быть двух видов:

общая долевая собственность — когда доли совладельцев определены (например, каждый имеет по ¼ квартиры);

общая совместная собственность — когда части не определены до момента раздела имущества.

От этого зависит, может ли владелец самостоятельно распоряжаться своей частью недвижимости.

Как можно разделить или распорядиться имуществом

При общей собственности существует несколько вариантов урегулирования вопроса пользования или раздела имущества. В частности:

добровольное разделение с согласия совладельцев с нотариальным оформлением;

выделение доли в натуре, если это технически возможно;

определение порядка пользования имуществом, когда разделение в натуре невозможно.

Юристы отмечают, что именно на такие подходы суды все чаще ориентируются при рассмотрении подобных споров.

Когда долю можно продать без согласия совладельцев

Если речь идет об общей долевой собственности, закон позволяет продать свою долю без прямого согласия других совладельцев. Однако существует важное условие — преимущественное право покупки.

Это означает, что перед продажей владелец обязан официально предложить приобрести свою долю другим совладельцам. Только если они откажутся или не ответят в установленный срок, долю можно продавать третьим лицам.

Игнорирование этой процедуры может привести к спорам, обжалованию соглашения и даже признанию договора недействительным.

