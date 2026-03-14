Рейтинг самых дорогих столиц Европы для покупки жилья
В тройку самых дорогих столиц Европы по стоимости жилья попали Люксембург, Копенгаген и Берн. Самая доступная недвижимость — в Скопье, столице Северной Македонии.
Об этом свидетельствует исследование Rational FX.
В каких европейских столицах самые высокие цены на жилье
В 2026 году самой дорогой столицей Европы для покупки жилья признан Люксембург. Средняя стоимость жилья составляет более 960 тысяч евро, а цена на квадратный метр превышает 11 тысяч евро.
Кроме того, в Люксембурге — одна из самых высоких арендных ставок в Европе.
Среди основных причин высокой стоимости жилья — ограниченное предложение недвижимости, приток рабочей силы, а также дефицит свободной земли для застройки.
В то же время Люксембург занимает первое место в рейтинге стран с высокой оплатой труда в Европе. Средняя годовая зарплата на полной занятости составляет около 83 тыс. евро. Страна входит не только в число европейских, но и мировых лидеров по уровню оплаты труда.
ТОП-10 самых дорогих европейских столиц для покупки жилья:
- Люксембург — средняя стоимость жилья составляет 961 333;
- Копенгаген — 916 333 евро;
- Берн — 852 976 евро;
- Лондон — 794 333 евро;
- Париж — 727 000 евро;
- Рейкьявик — 615 667 евро;
- Лиссабон — 576 667 евро;
- Берлин — 569 333 евро;
- Амстердам — 546 667;
- Вена — 538 000 евро.
Где жилье самое дешевое
Скопье стал самой доступной столицей Европы для покупки жилья — средняя цена квартиры здесь составляет около 65 тысяч евро.
В тройку самых дешевых европейских столиц по стоимости недвижимости также попали Сараево (около 132 000 евро) и Бухарест (около 135 500 евро).
Аналитики объясняют более низкие цены меньшими доходами населения, более медленным экономическим развитием и минимальным иностранным спросом на недвижимость.
Как уже отмечалось ранее, в Европе снижается уровень владения жильем, все больше людей сознательно выбирают аренду вместо покупки. Финансовые барьеры остаются важным фактором, но они не единственные.
Среди тех, кто не планирует покупать жилье:
- 53% удовлетворены текущими условиями проживания;
- 21% не хотят брать на себя долгосрочные обязательства, связанные с владением недвижимостью;
- 19% называют причиной высокой стоимости и первоначальных затрат.
Лучшие европейские страны для жизни и работы
Ранее Finance.ua писал, что Швейцария признана лучшей страной для жизни и работы. Среди основных преимуществ страны — стабильная экономика, высокий уровень безопасности, качественная медицинская помощь и баланс между работой и жизнью.
Жизнь в Швейцарии дорогая: средние расходы в месяц для одинокого человека составляют 3 100−3 700 долларов. Аренда в Цюрихе или Женеве может достигать более 2 000 долларов, а проездной стоит около 70−90 долларов в месяц.
В то же время, зарплаты здесь значительно превышают доходы в соседних странах — обычно на 30−50% больше, чем на аналогичных должностях во Франции, Германии или Австрии.
В десятку лучших европейских стран для работы и жизни вошли:
- Швейцария. Качество жизни: 100. Стоимость жизни: $3,186
- Дания. Качество жизни: 96. Стоимость жизни: $2130
- Лихтенштейн. Качество жизни: 95. Стоимость жизни: $2491
- Ирландия. Качество жизни: 93. Стоимость жизни: $2626
- Люксембург. Качество жизни: 93. Стоимость жизни: $2641
- Исландия. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $3155
- Норвегия. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $2219
- Нидерланды. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $2,351
- Швеция. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $1,728
- Германия. Качество жизни: 91. Стоимость жизни: $1,755
Поделиться новостью
Также по теме
Рейтинг самых дорогих столиц Европы для покупки жилья
Какие риски покупки дома без кадастрового номера: что нужно сделать
Как продать долю в квартире без согласия совладельцев
Декларирование операций с недвижимостью: какие налоги нужно уплатить
Кто будет платить за ипотеку после развода
Как быстро регистрировать право собственности на недвижимость