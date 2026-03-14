Рейтинг самых дорогих столиц Европы для покупки жилья

Самые дорогие столицы Европы для покупки жилья в 2026 году, Фото: freepik

В тройку самых дорогих столиц Европы по стоимости жилья попали Люксембург, Копенгаген и Берн. Самая доступная недвижимость — в Скопье, столице Северной Македонии.

Об этом свидетельствует исследование Rational FX.

В каких европейских столицах самые высокие цены на жилье

В 2026 году самой дорогой столицей Европы для покупки жилья признан Люксембург. Средняя стоимость жилья составляет более 960 тысяч евро, а цена на квадратный метр превышает 11 тысяч евро.

Кроме того, в Люксембурге — одна из самых высоких арендных ставок в Европе.

Среди основных причин высокой стоимости жилья — ограниченное предложение недвижимости, приток рабочей силы, а также дефицит свободной земли для застройки.

В то же время Люксембург занимает первое место в рейтинге стран с высокой оплатой труда в Европе. Средняя годовая зарплата на полной занятости составляет около 83 тыс. евро. Страна входит не только в число европейских, но и мировых лидеров по уровню оплаты труда.

ТОП-10 самых дорогих европейских столиц для покупки жилья:

Люксембург — средняя стоимость жилья составляет 961 333; Копенгаген — 916 333 евро; Берн — 852 976 евро; Лондон — 794 333 евро; Париж — 727 000 евро; Рейкьявик — 615 667 евро; Лиссабон — 576 667 евро; Берлин — 569 333 евро; Амстердам — 546 667; Вена — 538 000 евро.

Где жилье самое дешевое

Скопье стал самой доступной столицей Европы для покупки жилья — средняя цена квартиры здесь составляет около 65 тысяч евро.

В тройку самых дешевых европейских столиц по стоимости недвижимости также попали Сараево (около 132 000 евро) и Бухарест (около 135 500 евро).

Аналитики объясняют более низкие цены меньшими доходами населения, более медленным экономическим развитием и минимальным иностранным спросом на недвижимость.

В каких европейских столицах самые высокие цены на жилье, Інфографіка: Rational FX

Как уже отмечалось ранее, в Европе снижается уровень владения жильем, все больше людей сознательно выбирают аренду вместо покупки. Финансовые барьеры остаются важным фактором, но они не единственные.

Среди тех, кто не планирует покупать жилье:

53% удовлетворены текущими условиями проживания;

21% не хотят брать на себя долгосрочные обязательства, связанные с владением недвижимостью;

19% называют причиной высокой стоимости и первоначальных затрат.

Лучшие европейские страны для жизни и работы

Ранее Finance.ua писал , что Швейцария признана лучшей страной для жизни и работы. Среди основных преимуществ страны — стабильная экономика, высокий уровень безопасности, качественная медицинская помощь и баланс между работой и жизнью.

Жизнь в Швейцарии дорогая: средние расходы в месяц для одинокого человека составляют 3 100−3 700 долларов. Аренда в Цюрихе или Женеве может достигать более 2 000 долларов, а проездной стоит около 70−90 долларов в месяц.

В то же время, зарплаты здесь значительно превышают доходы в соседних странах — обычно на 30−50% больше, чем на аналогичных должностях во Франции, Германии или Австрии.

В десятку лучших европейских стран для работы и жизни вошли:

Швейцария. Качество жизни: 100. Стоимость жизни: $3,186 Дания. Качество жизни: 96. Стоимость жизни: $2130 Лихтенштейн. Качество жизни: 95. Стоимость жизни: $2491 Ирландия. Качество жизни: 93. Стоимость жизни: $2626 Люксембург. Качество жизни: 93. Стоимость жизни: $2641 Исландия. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $3155 Норвегия. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $2219 Нидерланды. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $2,351 Швеция. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $1,728 Германия. Качество жизни: 91. Стоимость жизни: $1,755

