Рейтинг самых дорогих столиц Европы для покупки жилья

Самые дорогие столицы Европы для покупки жилья в 2026 году
В тройку самых дорогих столиц Европы по стоимости жилья попали Люксембург, Копенгаген и Берн. Самая доступная недвижимость — в Скопье, столице Северной Македонии.
Об этом свидетельствует исследование Rational FX.

В каких европейских столицах самые высокие цены на жилье

В 2026 году самой дорогой столицей Европы для покупки жилья признан Люксембург. Средняя стоимость жилья составляет более 960 тысяч евро, а цена на квадратный метр превышает 11 тысяч евро.
Кроме того, в Люксембурге — одна из самых высоких арендных ставок в Европе.
Среди основных причин высокой стоимости жилья — ограниченное предложение недвижимости, приток рабочей силы, а также дефицит свободной земли для застройки.
В то же время Люксембург занимает первое место в рейтинге стран с высокой оплатой труда в Европе. Средняя годовая зарплата на полной занятости составляет около 83 тыс. евро. Страна входит не только в число европейских, но и мировых лидеров по уровню оплаты труда.
ТОП-10 самых дорогих европейских столиц для покупки жилья:
  1. Люксембург — средняя стоимость жилья составляет 961 333;
  2. Копенгаген — 916 333 евро;
  3. Берн — 852 976 евро;
  4. Лондон — 794 333 евро;
  5. Париж — 727 000 евро;
  6. Рейкьявик — 615 667 евро;
  7. Лиссабон — 576 667 евро;
  8. Берлин — 569 333 евро;
  9. Амстердам — 546 667;
  10. Вена — 538 000 евро.

Где жилье самое дешевое

Скопье стал самой доступной столицей Европы для покупки жилья — средняя цена квартиры здесь составляет около 65 тысяч евро.
В тройку самых дешевых европейских столиц по стоимости недвижимости также попали Сараево (около 132 000 евро) и Бухарест (около 135 500 евро).
Аналитики объясняют более низкие цены меньшими доходами населения, более медленным экономическим развитием и минимальным иностранным спросом на недвижимость.
Как уже отмечалось ранее, в Европе снижается уровень владения жильем, все больше людей сознательно выбирают аренду вместо покупки. Финансовые барьеры остаются важным фактором, но они не единственные.
Среди тех, кто не планирует покупать жилье:
  • 53% удовлетворены текущими условиями проживания;
  • 21% не хотят брать на себя долгосрочные обязательства, связанные с владением недвижимостью;
  • 19% называют причиной высокой стоимости и первоначальных затрат.

Лучшие европейские страны для жизни и работы

Ранее Finance.ua писал, что Швейцария признана лучшей страной для жизни и работы. Среди основных преимуществ страны — стабильная экономика, высокий уровень безопасности, качественная медицинская помощь и баланс между работой и жизнью.
Жизнь в Швейцарии дорогая: средние расходы в месяц для одинокого человека составляют 3 100−3 700 долларов. Аренда в Цюрихе или Женеве может достигать более 2 000 долларов, а проездной стоит около 70−90 долларов в месяц.
В то же время, зарплаты здесь значительно превышают доходы в соседних странах — обычно на 30−50% больше, чем на аналогичных должностях во Франции, Германии или Австрии.
В десятку лучших европейских стран для работы и жизни вошли:
  1. Швейцария. Качество жизни: 100. Стоимость жизни: $3,186
  2. Дания. Качество жизни: 96. Стоимость жизни: $2130
  3. Лихтенштейн. Качество жизни: 95. Стоимость жизни: $2491
  4. Ирландия. Качество жизни: 93. Стоимость жизни: $2626
  5. Люксембург. Качество жизни: 93. Стоимость жизни: $2641
  6. Исландия. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $3155
  7. Норвегия. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $2219
  8. Нидерланды. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $2,351
  9. Швеция. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $1,728
  10. Германия. Качество жизни: 91. Стоимость жизни: $1,755
Также по теме
Также по теме
