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Как восстановить документы на жилье, оформленное до 2013 года

Недвижимость
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Что делать, если потеряны документы на жилье, зарегистрированное до 2013 года
Что делать, если потеряны документы на жилье, зарегистрированное до 2013 года, Фото: magnific
Человек не теряет права собственности на недвижимость, даже если документы на жилье были утрачены или повреждены. Информация об имуществе хранится в Государственном реестре прав или в архивах БТИ, так что подтвердить право собственности возможно даже без оригиналов документов.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Как подтвердить право собственности

В большинстве случаев в случае потери документов нужно получить их дубликаты в учреждениях, которые их выдавали (нотариусы, горсоветы и т. п.). Однако во время войны это не всегда возможно.
Если право на имущество было зарегистрировано до 2013 года, провести регистрацию в Государственном реестре прав можно на основании архивных сведений Реестра прав собственности на недвижимое имущество или сведений БТИ.
В случае потери, повреждения или порчи документов на имущество владельцу необходимо обратиться к государственному регистратору (ЦПАУ) или к нотариусу. При себе нужно иметь:
  • паспорт и идентификационный код (РНУКНП);
  • заявление о государственной регистрации прав (формируется на месте).
  • любые сохраненные копии утраченного, поврежденного или испорченного документа (при наличии) или сведения о нем.
Обычно обращение подается по месту расположения недвижимости.
В то же время, для временно оккупированных территорий (АР Крым, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях или г. Севастополь) действуют исключения — разрешено обращаться к любому регистратору или нотариусу на территории Украины, независимо от местонахождения имущества.
Госрегистратор самостоятельно проверяет информацию через электронные архивы или посылает запросы в БТИ. После подтверждения данных право собственности вносится в Государственный реестр прав.

Как поступить, если архив БТИ уничтожен или находится во временной оккупации

Если право собственности до 2013 г. было зафиксировано только на бумагах БТИ, а сам архив уничтожен или находится на оккупированной территории, подтвердить право собственности можно через суд.
Решение суда в таком случае станет основанием для внесения данных в реестр.
В Минюсте советуют не откладывать внесение данных в Государственный реестр прав, особенно, если право собственности оформлено до 2013 года. Услуга бесплатная.
Почему стоит внести данные в реестр уже сейчас:
  • Защита данных при повреждении или потере бумажных архивов. Бумажные документы, свидетельства о приватизации и архивные книги БТИ могут быть уничтожены в результате обстрелов или пожаров. В то же время, электронный реестр не подвергается физическому разрушению, а данные в нем хранятся в защищенном, зашифрованном формате.
  • Быстрое оформление помощи «єВідновлення». Наличие сведений о праве собственности в Государственном реестре является обязательным условием подачи заявления на получение государственной компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. Если информации в реестре нет, в случае разрушения имущества придется потратить дополнительное время на его внесение вместо того, чтобы максимально быстро получить пособие на отстройку.
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимость
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