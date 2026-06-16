Старый жилищный фонд: почему некоторые квартиры дороже, чем в новостройках Сегодня 13:07 — Недвижимость

Наибольшую рыночную и инвестиционную ценность сегодня имеют объекты, характеристики которых практически невозможно воспроизвести в современном строительстве

Квартиры в домах старого жилищного фонда продолжают пользоваться спросом среди покупателей. Для одних ключевым преимуществом остается более низкая цена по сравнению с новостройками, в то время как другие готовы платить больше за жилье с историей, выгодным расположением и уникальной архитектурой.

Об этом в интервью Новости. Live рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Какие квартиры старого фонда больше всего ценятся

По словам эксперта, наибольшую рыночную и инвестиционную ценность сегодня имеют объекты, характеристики которых практически невозможно воспроизвести в современном строительстве. Прежде всего, это исторические дома в центральных районах крупных городов, которые прошли качественную реставрацию, а также классические «сталинки».

Известность такого жилья объясняется сразу несколькими факторами. Один из главных — ограниченное предложение. Новые исторические дома не строятся, поэтому количество таких объектов на рынке остается неизменным.

Кроме того, покупателей привлекают особенности самих квартир:

большие окна;

высокие потолки;

толстые кирпичные стены;

качественная шумоизоляция;

расположение в районах с развитой инфраструктурой.

В Киеве, Львове и Одессе цены на квартиры в ухоженных исторических домах часто превышают стоимость жилья комфорт-класса в современных жилых комплексах.

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«Для сравнения в Киеве речь идет о 2300−2500 долларов против 1750 долларов средневзвешенной стоимости на первичке. Покупатели фактически платят за локацию, архитектуру и дефицитность такого продукта», — уточнила Берещак.

Хорошие перспективы также имеют здания старого фонда, где провели комплексную модернизацию. Речь идет об обновлении фасадов и кровель, замене инженерных сетей, ремонте подъездов и модернизации лифтов.

После таких работ старый жилищный фонд может успешно конкурировать с новостройками по уровню комфорта, сохраняя свои преимущества — удачное расположение и развитую инфраструктуру района.

«Именно поэтому сегодня инвестиционная ценность старого фонда определяется не возрастом здания, а его уникальностью и качеством управления», — пояснила эксперт.

Что будет с ценами на квартиры старого фонда

По мнению Берещак, единого сценария для всех объектов старого жилищного фонда не будет. Напротив, этот сегмент рынка будет все больше разделяться в зависимости от качества жилья.

«Ликвидные объекты — исторические дома, качественные „сталинки“, жилье в центральных районах и модернизированных домах — с большой вероятностью продолжат удерживать свою стоимость или дорожать вместе с рынком», — отметила она.

По словам эксперта, это связано с ограниченным количеством таких объектов и стабильным спросом покупателей.

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В то же время жилье в домах с высоким уровнем физического износа, не отвечающего современным требованиям к комфорту, может постепенно терять привлекательность на рынке.

Если такие дома не модернизировать, расходы на их содержание будут расти, что будет непосредственно влиять на спрос и готовность покупателей инвестировать в подобную недвижимость.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Dim. ria рассказывал , что бюджет до $60 тысяч сегодня больше всего соответствует реальным возможностям большинства покупателей жилья в Украине. Конкретно в этом секторе сосредоточен основной спрос. В Киеве 67% квартир в этом ценовом сегменте однокомнатные. В Днепре, Харькове и Одессе покупатели с бюджетом $30−60 тыс. имеют гораздо больше возможностей для выбора. Эксперты объясняют это более низким уровнем цен на жилье по сравнению с Киевом и западными регионами.

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