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Старый жилищный фонд: почему некоторые квартиры дороже, чем в новостройках

Недвижимость
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Наибольшую рыночную и инвестиционную ценность сегодня имеют объекты, характеристики которых практически невозможно воспроизвести в современном строительстве
Наибольшую рыночную и инвестиционную ценность сегодня имеют объекты, характеристики которых практически невозможно воспроизвести в современном строительстве
Квартиры в домах старого жилищного фонда продолжают пользоваться спросом среди покупателей. Для одних ключевым преимуществом остается более низкая цена по сравнению с новостройками, в то время как другие готовы платить больше за жилье с историей, выгодным расположением и уникальной архитектурой.
Об этом в интервью Новости. Live рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Какие квартиры старого фонда больше всего ценятся

По словам эксперта, наибольшую рыночную и инвестиционную ценность сегодня имеют объекты, характеристики которых практически невозможно воспроизвести в современном строительстве. Прежде всего, это исторические дома в центральных районах крупных городов, которые прошли качественную реставрацию, а также классические «сталинки».
Известность такого жилья объясняется сразу несколькими факторами. Один из главных — ограниченное предложение. Новые исторические дома не строятся, поэтому количество таких объектов на рынке остается неизменным.
Кроме того, покупателей привлекают особенности самих квартир:
  • большие окна;
  • высокие потолки;
  • толстые кирпичные стены;
  • качественная шумоизоляция;
  • расположение в районах с развитой инфраструктурой.
В Киеве, Львове и Одессе цены на квартиры в ухоженных исторических домах часто превышают стоимость жилья комфорт-класса в современных жилых комплексах.
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«Для сравнения в Киеве речь идет о 2300−2500 долларов против 1750 долларов средневзвешенной стоимости на первичке. Покупатели фактически платят за локацию, архитектуру и дефицитность такого продукта», — уточнила Берещак.
Хорошие перспективы также имеют здания старого фонда, где провели комплексную модернизацию. Речь идет об обновлении фасадов и кровель, замене инженерных сетей, ремонте подъездов и модернизации лифтов.
После таких работ старый жилищный фонд может успешно конкурировать с новостройками по уровню комфорта, сохраняя свои преимущества — удачное расположение и развитую инфраструктуру района.
«Именно поэтому сегодня инвестиционная ценность старого фонда определяется не возрастом здания, а его уникальностью и качеством управления», — пояснила эксперт.

Что будет с ценами на квартиры старого фонда

По мнению Берещак, единого сценария для всех объектов старого жилищного фонда не будет. Напротив, этот сегмент рынка будет все больше разделяться в зависимости от качества жилья.
«Ликвидные объекты — исторические дома, качественные „сталинки“, жилье в центральных районах и модернизированных домах — с большой вероятностью продолжат удерживать свою стоимость или дорожать вместе с рынком», — отметила она.
По словам эксперта, это связано с ограниченным количеством таких объектов и стабильным спросом покупателей.
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В то же время жилье в домах с высоким уровнем физического износа, не отвечающего современным требованиям к комфорту, может постепенно терять привлекательность на рынке.
Если такие дома не модернизировать, расходы на их содержание будут расти, что будет непосредственно влиять на спрос и готовность покупателей инвестировать в подобную недвижимость.
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Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Dim. ria рассказывал, что бюджет до $60 тысяч сегодня больше всего соответствует реальным возможностям большинства покупателей жилья в Украине. Конкретно в этом секторе сосредоточен основной спрос. В Киеве 67% квартир в этом ценовом сегменте однокомнатные. В Днепре, Харькове и Одессе покупатели с бюджетом $30−60 тыс. имеют гораздо больше возможностей для выбора. Эксперты объясняют это более низким уровнем цен на жилье по сравнению с Киевом и западными регионами.
По материалам:
Novyny.live
НедвижимостьЖилая недвижимостьКвартираРынок недвижимостиИнвестиции в недвижимостьНовостройки
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