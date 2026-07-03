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Где квартиры по «єОселя» дешевле рыночных — инфографика

Личные финансы
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Жилье в новостройке
Жилье в новостройке
Аналитики Dim. Ria исследовали рынок недвижимости, доступной по программам «єОселя» и «єВідновлення». Оказалось, что цены на такие квартиры могут существенно отличаться от среднерыночных, а спрос в ряде регионов значительно превышает доступные предложения.

Как отличаются цены

Исследование показало, что стоимость жилья, доступного по государственным программам, существенно зависит от региона.
Самые дорогие квартиры предлагают в Киеве — средняя цена однокомнатного жилья составляет 94,9 тыс. долларов, что на 13% выше средней рыночной стоимости.
В то же время во Львовской области такая квартира стоит в среднем 73 тыс. долларов, что на 9% меньше среднерыночного показателя.
Наибольшая разница между ценами жилья по госпрограммам и среднерыночным зафиксирована в следующих регионах:
  • Ивано-Франковская область — 62,3 тыс. долларов (-21% к рынку);
  • Запорожская область — 19,2 тыс. долларов (+19%);
  • Одесская область — 54,9 тыс. долларов (-13%);
  • Киев — 94,9 тыс. долларов (+13%);
  • Волынская область — 57,1 тыс. долларов (+12%);
  • Закарпатская область — 72,1 тыс. долларов (+10%);
  • Николаевская область — 24,4 тыс. долларов (+10%).
Где квартиры по «єОселя» дешевле рыночных — инфографика

Сколько жилья доступно по государственным программам

По состоянию на июнь 2026 года чуть больше четверти (26,8%) всех объявлений о продаже жилья подходили под программу «єВідновлення», тогда как по программе «єОселя» доступными были 8,8% предложений.
Наибольшая доля жилья для участников «єОселя» представлена ​​в Киевской (16,9%), Волынской (16,1%), Сумской (11%) и Ровенской (9,9%) областях. Меньше таких предложений зафиксировали в Запорожской (1%), Николаевской (2%) и Одесской (3,9%) областях.
Где квартиры по «єОселя» дешевле рыночных — инфографика
Для программы «єВідновлення» больше всего соответствующего жилья предлагают в Сумской (56,2%), Черкасской (52,4%), Львовской (43,9%) и Днепропетровской (41,2%) областях.
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Где квартиры по «єОселя» дешевле рыночных — инфографика

Где спрос превышает предложение

Самое активное жилье по программе «єОселя» украинцы ищут в Киевской области, Киеве, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Где квартиры по «єОселя» дешевле рыночных — инфографика
В то же время исследование показало существенный дисбаланс между спросом и предложением. Острый дефицит наблюдается в Запорожской области, где на одно объявление приходится 14 потенциальных покупателей. В Черкасской области это соотношение составляет 1:11, а в Черновицкой — 1:10.
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Спрос на жилье по программе «єВідновлення» значительно ниже. В большинстве регионов доля соответствующих поисковых запросов не превышает 1% от общего количества, а самый высокий показатель зафиксирован в Одесской области — 1,4%.
Где квартиры по «єОселя» дешевле рыночных — инфографика
Ранее мы сообщали, что рынок жилья в Украине формально оживленный — сделки заключаются, цены меняются, ипотека работает. Однако для большинства семей покупка собственного дома без заимствований остается малодоступной, а ипотека — избирательно доступной. Реально ли купить квартиру на украинские зарплаты — читайте по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИпотекаЄОселя
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