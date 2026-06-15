ВПЛ смогут получить жилье в селах: правительство утвердило правила новой программы Сегодня 15:20 — Недвижимость

Домик в деревне

Правительство утвердило правила реализации экспериментального проекта «Домики в селе», который должен обеспечить внутренне перемещенных жильем в сельской местности.

Программа рассчитана на два года и предусматривает, что общины будут выкупать дома в коммунальную собственность, после чего передавать их переселенцам в безвозмездное пользование.

Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

Как будет работать программа

Механизм предусматривает, что участники проекта смогут выбрать дом из предложенного перечня жилья.

После этого соответствующая община приобретет объект в коммунальную собственность и предоставит семье для проживания без арендной платы.

Перед покупкой каждый дом будет проходить проверку специальной комиссией. Специалисты будут оценивать его пригодность для проживания, а также будут учитывать наличие необходимой инфраструктуры в населенном пункте.

Кто может претендовать на жилье

Участие в программе смогут принять внутренне перемещенные лица, которые:

не имеют собственного жилья на подконтрольной Украине территории;

не получали компенсацию за уничтоженное жилье и не принимают решение о ее предоставлении;

не получали жилищный ваучер.

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В то же время, для отдельных категорий переселенцев предусмотрено приоритетное право на получение жилья. Это:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью;

пожилые люди;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также лица старше 23 лет, ранее принадлежавшие к этим категориям.

На какой срок будут предоставляться дома

Договор безвозмездного пользования жильем будет заключаться сроком до трех лет. По взаимному согласию сторон его можно будет продлить.

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В то же время, если семья приобретет собственное жилье или получит его по другой государственной программе, договор могут прекратить досрочно.

В настоящее время идет завершающий этап отбора участников и поиска соответствующих домов. В Кабмине ожидают, что первые семьи внутренне перемещенных лиц смогут заселиться в новые дома уже этим летом.

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