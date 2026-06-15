ВПЛ смогут получить жилье в селах: правительство утвердило правила новой программы
Правительство утвердило правила реализации экспериментального проекта «Домики в селе», который должен обеспечить внутренне перемещенных жильем в сельской местности.
Программа рассчитана на два года и предусматривает, что общины будут выкупать дома в коммунальную собственность, после чего передавать их переселенцам в безвозмездное пользование.
Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.
Как будет работать программа
- Механизм предусматривает, что участники проекта смогут выбрать дом из предложенного перечня жилья.
- После этого соответствующая община приобретет объект в коммунальную собственность и предоставит семье для проживания без арендной платы.
Перед покупкой каждый дом будет проходить проверку специальной комиссией. Специалисты будут оценивать его пригодность для проживания, а также будут учитывать наличие необходимой инфраструктуры в населенном пункте.
Кто может претендовать на жилье
Участие в программе смогут принять внутренне перемещенные лица, которые:
- не имеют собственного жилья на подконтрольной Украине территории;
- не получали компенсацию за уничтоженное жилье и не принимают решение о ее предоставлении;
- не получали жилищный ваучер.
В то же время, для отдельных категорий переселенцев предусмотрено приоритетное право на получение жилья. Это:
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью;
- пожилые люди;
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
- дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также лица старше 23 лет, ранее принадлежавшие к этим категориям.
На какой срок будут предоставляться дома
Договор безвозмездного пользования жильем будет заключаться сроком до трех лет. По взаимному согласию сторон его можно будет продлить.
В то же время, если семья приобретет собственное жилье или получит его по другой государственной программе, договор могут прекратить досрочно.
В настоящее время идет завершающий этап отбора участников и поиска соответствующих домов. В Кабмине ожидают, что первые семьи внутренне перемещенных лиц смогут заселиться в новые дома уже этим летом.
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