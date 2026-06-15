Когда поступят деньги держателям жилищных сертификатов Сегодня 14:04 — Недвижимость

Поврежденные и разрушенные квартиры

Государство продолжает финансировать программу єВідновлення и работает над привлечением дополнительных средств для выплаты компенсаций украинцам, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Там отметили, что постоянные обстрелы и атаки россии на гражданскую инфраструктуру Украины приводят к новым разрушениям жилищного фонда. По состоянию на июнь 2026 года в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества зафиксировано более 342 тысяч объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии. Из них почти 300 тысяч — жилые дома.

Финансирование компенсации за поврежденное жилье

В апреле 2026 года правительство дополнительно направило 2 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплату компенсаций за поврежденное жилье. Это позволяет продлить выплаты гражданам, которые восстанавливают свои дома.

Финансирование компенсации за уничтоженное жилье

В настоящее время для выплат через механизм жилищных сертификатов обеспечено финансирование в размере 2,8 млрд грн. Эти деньги уже забронированы получателями компенсаций или находятся в стадии перечисления по заключенным договорам купли-продажи жилья.

Благодаря этому более 1,5 тысяч украинских семей, которые лишились жилья из-за войны, получат возможность приобрести новое жилье.

То есть эти средства позволяют профинансировать компенсации для более чем 1,5 тысячи семей.

Если вы получили жилищный сертификат, но деньги еще не поступили

Минразвития обращает внимание граждан, уже получивших решение о компенсации за уничтоженное жилье, но еще не использовавших жилищный сертификат, поскольку средства еще не поступили.

В настоящее время идет работа над привлечением нового финансирования для продолжения финансирования жилищных сертификатов. Ожидается, что следующий ресурс для выплат по жилищным сертификатам будет поступать двумя этапами ориентировочно в период с августа по ноябрь 2026 года.

Важно помнить: жилищный сертификат остается в силе в течение пяти лет с момента его формирования. Поэтому полученные сертификаты не остаются действующими.

Если деньги по сертификату еще не забронированы, рекомендуем учитывать график поступления нового финансирования при планировании покупки жилья и заключении предварительных договоренностей с продавцами.

Читайте также Как ВПЛ купить жилье по ваучеру после подтверждения бронирования средств

Минразвития совместно с международными партнерами работает над привлечением дополнительных средств для продления выплат.

В частности, Банк развития Совета Европы уже одобрил новое финансирование проекта HOME в размере 100 млн евро. Именно внутри этого проекта осуществляется поддержка выплат компенсаций за уничтоженное жилье через механизм жилищных сертификатов.

Кроме того, во время Ukraine Recovery Conference 2026 Украина планирует привлечь дополнительный финансовый ресурс для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья на временно оккупированных территориях. Ожидается, что это позволит профинансировать около тысячи жилых ваучеров в рамках отдельного компонента программы.

Масштабы разрушений жилья в Украине остаются беспрецедентными. Несмотря на это, государство продолжает работать над привлечением международной поддержки, чтобы как можно больше украинских семей могли получить компенсацию и приобрести новое жилье.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.