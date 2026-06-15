Купить квартиру до 60 тыс. долларов: какие предложения в больших городах Украины Сегодня 16:00 — Недвижимость

Купить квартиру до 60 тыс. долларов: какие предложения в больших городах Украины

По данным аналитиков DIM. RIA, бюджет до $60 тысяч сегодня больше всего соответствует реальным возможностям большинства покупателей жилья в Украине. Конкретно в этом секторе сосредоточен основной спрос.

Основной спрос на рынке жилья формируют покупатели с бюджетом до $60 тыс., однако в Киеве и Львове таких предложений всего около 10%.

Об этом сообщает в комментарии Delo.ua руководитель развития продуктов DIM. RIA Виталий Поберезский.

Предложение жилья в бюджете большинства украинцев на рынке присутствует. Однако возможности покупателей существенно разнятся в зависимости от региона.

В Киеве и Львове жилье стоимостью до $60 тыс. остается относительно дефицитным, поэтому покупатели вынуждены конкурировать за ограниченное количество объектов.

По словам эксперта, по Украине в мае около 30% всех предложений на рынке находились в бюджетном диапазоне $30−60 тыс. — наиболее востребованном среди украинцев, согласно результатам опроса DIM.RIA. Почти половина таких объектов (49%) составляют однокомнатные квартиры.

В то же время в Киеве и западных регионах Украины именно такого жилья не хватает.

«В Киеве и Львове в этом ценовом сегменте представлено всего около 10% от общего количества предложений. Это прямо указывает, что для покупателей с таким бюджетом в городах с самыми высокими ценами на недвижимость будет трудно найти релевантный вариант», — отмечает Виталий Поберезский.

Структура предложения также указывает на ограниченный выбор.

В Киеве 67% квартир в этом ценовом сегменте — однокомнатные.

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Во Львове их доля составляет 87%. Это означает, что покупателям, рассчитывающим на большую площадь или двухкомнатное жилье, все чаще приходится либо увеличивать бюджет, либо рассматривать другие локации.

Другие города

В отличие от столицы и Львова, в других крупных городах ситуация более сбалансированная.

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В Днепре, Харькове и Одессе покупатели с бюджетом $30−60 тыс. имеют гораздо больше возможностей для выбора. Эксперты объясняют это более низким уровнем цен на жилье по сравнению с Киевом и западными регионами.

Структура предложения

Если в Киеве и Львове жилье в этом ценовом сегменте преимущественно представлено однокомнатными квартирами (67% и 87% соответственно), то в других крупных городах выбор более разнообразный.

В Одессе

более половины предложений (57%) составляют однокомнатные квартиры, а еще 27% - двухкомнатные.

В Днепре и Харькове

Ситуация еще более сбалансированная: около четверти объектов приходится на однокомнатные квартиры, в то время как наибольшую часть формируют двухкомнатные — 35% в Днепре и 40% в Харькове. Кроме того, примерно каждое четвертое предложение в этих городах — трехкомнатные квартиры.

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