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Купить квартиру до 60 тыс. долларов: какие предложения в больших городах Украины

Недвижимость
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Купить квартиру до 60 тыс. долларов: какие предложения в больших городах Украины
Купить квартиру до 60 тыс. долларов: какие предложения в больших городах Украины
По данным аналитиков DIM. RIA, бюджет до $60 тысяч сегодня больше всего соответствует реальным возможностям большинства покупателей жилья в Украине. Конкретно в этом секторе сосредоточен основной спрос.
Основной спрос на рынке жилья формируют покупатели с бюджетом до $60 тыс., однако в Киеве и Львове таких предложений всего около 10%.
Об этом сообщает в комментарии Delo.ua руководитель развития продуктов DIM. RIA Виталий Поберезский.
Предложение жилья в бюджете большинства украинцев на рынке присутствует. Однако возможности покупателей существенно разнятся в зависимости от региона.
В Киеве и Львове жилье стоимостью до $60 тыс. остается относительно дефицитным, поэтому покупатели вынуждены конкурировать за ограниченное количество объектов.
По словам эксперта, по Украине в мае около 30% всех предложений на рынке находились в бюджетном диапазоне $30−60 тыс. — наиболее востребованном среди украинцев, согласно результатам опроса DIM.RIA. Почти половина таких объектов (49%) составляют однокомнатные квартиры.
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В то же время в Киеве и западных регионах Украины именно такого жилья не хватает.
«В Киеве и Львове в этом ценовом сегменте представлено всего около 10% от общего количества предложений. Это прямо указывает, что для покупателей с таким бюджетом в городах с самыми высокими ценами на недвижимость будет трудно найти релевантный вариант», — отмечает Виталий Поберезский.
Структура предложения также указывает на ограниченный выбор.
В Киеве 67% квартир в этом ценовом сегменте — однокомнатные.
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Во Львове их доля составляет 87%. Это означает, что покупателям, рассчитывающим на большую площадь или двухкомнатное жилье, все чаще приходится либо увеличивать бюджет, либо рассматривать другие локации.

Другие города

В отличие от столицы и Львова, в других крупных городах ситуация более сбалансированная.
<i>Создано с помощью ИИ finance.ua</i>
Создано с помощью ИИ finance.ua
В Днепре, Харькове и Одессе покупатели с бюджетом $30−60 тыс. имеют гораздо больше возможностей для выбора. Эксперты объясняют это более низким уровнем цен на жилье по сравнению с Киевом и западными регионами.

Структура предложения

Если в Киеве и Львове жилье в этом ценовом сегменте преимущественно представлено однокомнатными квартирами (67% и 87% соответственно), то в других крупных городах выбор более разнообразный.

В Одессе

более половины предложений (57%) составляют однокомнатные квартиры, а еще 27% - двухкомнатные.

В Днепре и Харькове

Ситуация еще более сбалансированная: около четверти объектов приходится на однокомнатные квартиры, в то время как наибольшую часть формируют двухкомнатные — 35% в Днепре и 40% в Харькове. Кроме того, примерно каждое четвертое предложение в этих городах — трехкомнатные квартиры.
По материалам:
Finance.ua
КвартираЦены на квартирыЖилая недвижимостьКиевЛьвов
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